El conteo, que se extenderá a la semana próxima, ya arroja la victoria del partido D66. Así, todo indica que Rob Jetten sería el ganador como signo de una apuesta a la vía liberal progresista.

Si bien el conteo oficial terminará la semana próxima, fuentes oficiales ya lo dan a Jetten como vencedor.

Tras una victoria de su partido Demócratas 66 (D66) en las elecciones legislativas, el candidato Rob Jetten será primer ministro de Países Bajos . En pareja con un deportista argentino , su victoria simboliza una apuesta a la vía liberal progresista luego del dominio parlamentario de la ultraderecha.

En pareja con el jugador de hockey sobre césped Nicolás keenan , su partido D66 venció oficialmente al ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) y se convirtió en el gran vencedor de las reñidas elecciones parlamentarias de esta semana.

Con casi todos los votos escrutados, la agencia de prensa neerlandesa ANP anunció que el PVV de Geert Wilders ya no tiene posibilidades de superar al de Jetten.

El D66, fundado en 1966, logró importantes avances, pasando de sólo nueve escaños en el Parlamento a 26 y su victoria significa que tomarán la primera iniciativa para formar una coalición. Aunque el recuento aún no concluyó, a falta del voto por correo y el procedente del extranjero, el análisis de los resultados municipales indica que el avance de los progresistas es ya irreversible, señala ANP.

La proyección se basa en los datos de casi todos los municipios del país, salvo Venray, que publicará su resultado a lo largo del día, pero ese no podría alterar el orden de los partidos en el escrutinio final.

rob jetten paises bajos El D66 logró importantes avances, pasando de sólo nueve escaños en el Parlamento a 26. Gentileza: Euronews

Según ANP, la diferencia actual entre ambos partidos es de 15.155 votos a favor de D66, y no se descarta que los liberales progresistas obtengan finalmente un escaño adicional mediante el reparto de los llamados “restzetels” (escaños por restos), con lo que podrían alcanzar un total de 27 escaños.

Cuando se confirmen oficialmente los resultados, el partido de Jetten asumiría la iniciativa para negociar una coalición de centro, para la que serán necesarios al menos otros tres socios para alcanzar los 76 escaños que garantizan la mayoría absoluta. En cualquier caso, Jetten ya admitió que el camino hacia el nuevo gobierno neerlandés será largo y de resultados inciertos.

Aunque el recuento oficial no concluirá hasta la próxima semana, Jetten aseguró que confía plenamente en las estimaciones de la agencia nacional, que dan a D66 una ventaja definitiva e irreversible sobre la ultraderecha.

Elecciones en Países Bajos: Rob Jetten, el candidato que está en pareja con un deportista argentino y puede llegar a primer ministro

