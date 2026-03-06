El plan de Donald Trump para Irán: no negociará y exige una "rendición incondicional" + Seguir en









El líder estadounidense hizo estas declaraciones en su redes sociales luego de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirme que algunos países, no especificados, iniciaron esfuerzos de mediación.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, fijó este viernes una postura radical frente a Irán al condicionar cualquier pacto de paz a dos exigencias estrictas: la rendición absoluta del país y el nombramiento de un gobernante que cuente con el visto bueno de Washington. "No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable", afirmó el presidente.

Trump hizo estas declaraciones en su redes sociales luego de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirme que algunos países, no especificados, iniciaron esfuerzos de mediación, en lo que supone una de las primeras señales de una iniciativa diplomática para poner fin al conflicto.

"¡No habrá acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió el líder estadounidense. "Después de eso, y de la selección de un líder o líderes GRANDES y ACEPTABLES, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", agregó.

Trump y el nuevo orden en Irán Donald Trump subrayó, durante una entrevista telefónica con Reuters este jueves, su intención de intervenir directamente en la sucesión del ayatolá Alí Jamenei, fallecido al inicio del conflicto. Mientras tanto, la guerra se intensificó este viernes con una expansión sin precedentes de la ofensiva israelí: tras ordenar el desalojo total del sur de Beirut, Israel bombardeó la capital libanesa y lanzó una nueva ofensiva aérea sobre Teherán.

trump irán Tal como en Venezuela, el presidente estadounidense busca tener influencia total en la elección del gobierno. El objetivo principal fue un búnker bajo el complejo de Jamenei, donde 50 aviones de combate atacaron el refugio que aún utiliza la cúpula iraní. Ante la escalada, su par iraní sugirió en redes sociales el inicio de gestiones diplomáticas por parte de terceros países, aunque como se mencionó anteriormente, no reveló detalles.

"Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudamos en lo más mínimo en defender la dignidad y la autoridad de nuestro país. La mediación debe dirigirse a aquellos que subestimaron al pueblo iraní y desencadenaron este conflicto", dijo Pezeshkian. Según el sistema iraní, el presidente está subordinado al líder supremo, pero Pezeshkian forma parte ahora de un panel que ha asumido las funciones de Jamenei.