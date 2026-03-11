La Renga confirmó la nueva sede de sus shows suspendidos en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios + Seguir en









La decisión de suspender los shows fue tomada por el gobierno de la Ciudad en común acuerdo con el club de Parque Patricios. La banda comunicó la nueva sede a través de sus redes sociales.

La banda oriunda de Mataderos ya tiene nueva sede para sus shows de abril. Foto: Télam

Los recitales de La Renga en el estadio de Huracán, programados para el 2 y el 4 de abril de este año, fueron suspendidos, de acuerdo a un comunicado emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La disposición oficial obligó a la banda de Mataderos a modificar la sede de los shows.

Finalmente los shows de La Renga se realizarán los mismos días estipulados en el Parque de la Ciudad. La banda liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli, Gabriel "Tete" Iglesias y Jorge "Tanque" Iglesias confirmó la noticia a través de sus redes sociales:

"Debido a razones de público conocimiento los shows del 02 y 04 de Abril se realizarán en estás mismas fechas en el Parque de la Ciudad ya que el estadio del Club Atlético Huracán no podrá contar con el aforo que teníamos previamente estipulado para esas fechas. Los recitales se harán el Jueves 2 de abril y Sábado 4 de abril como estaba previsto pero en el Parque de la Ciudad, Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada."

La suspensión de los shows de La Renga en Húracan El anuncio fue realizado este martes por las autoridades porteñas, luego de llegar a un entendimiento con el club de fútbol a raíz del derrumbe sucedido en en complejo habitacional Estación Buenos Aires ubicado en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

Ocurre que luego de posponer una fecha del torneo, los dirigentes del club de Parque Patricios presionaron a los representantes del Ministerio de Seguridad de CABA para lograr la habilitación de un aforo reducido, finalmente concedido. Pero en la misma reunión, se resolvió el destino del show. En el comunicado oficial en el que las autoridades porteñas confirman la decisión respecto al aforo para el partido entre Huracán y River Plate, también aclararon qué ocurrirá con el recital: "Finalmente, se acordó que el grupo La Renga no hará en el estadio los recitales previstos para comienzos de abril, con la posibilidad de postergarlos o trasladarlos a otro lugar". La decisión se tomó como medida precautoria, tras el derrumbe que se produjo a pocas cuadras del Estadio Tomás Adolfo en un complejo habitacional de Parque Patricios.

