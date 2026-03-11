La advertencia del presidente de J.P. Morgan Argentina: "Los impuestos bajaron, pero no lo suficiente para dar competitividad"

Tras el discurso de Javier Milei en Argentina Week, el presidente de J.P. Morgan para la región destacó la importancia del sector industrial y llamó a avanzar en reformas para impulsar la inversión real, mejorar la competitividad y reducir el riesgo país.

Luego del discurso del presidente Javier Milei en el marco de l Argentina Week, el presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia , Facundo Gómez Minujín , subrayó la importancia del sector industrial dentro del entramado productivo del país y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema basado en inversiones productivas.

“ Un país se conforma con un montón de sectores distintos, los industriales en Argentina son súper importantes ”, afirmó el ejecutivo, en un contexto en el que el mandatario había cuestionado al sector durante su exposición. En esa línea, Gómez Minujín sostuvo que el proceso de transformación económica implica una reconversión de distintos sectores productivos. “ La reconversión de los industriales es parte del proceso ”, señaló en diálogo con Gelatina.

El banquero también remarcó que el desafío de la Argentina es pasar de un esquema dominado por los flujos financieros a otro con mayor peso de la economía real. “ Estamos trabajando para lograr inversiones y que el país crezca, para que haya inversión real y no tanta inversión financiera ”, indicó.

El ejecutivo valoró además el desarrollo del Argentina Week, un encuentro que reunió a funcionarios, gobernadores, empresarios e inversores internacionales. “Argentina Week por ahora viene muy bien, nunca se hizo en Argentina, es la primera vez”, destacó.

Entre los aspectos más positivos del evento mencionó el diálogo político entre distintos gobernadores. “Lo que más me gustó es haber visto a los once gobernadores conversando juntos, todos de partidos políticos distintos, pero con una línea en común”, afirmó.

Según explicó, este tipo de encuentros busca enviar señales de previsibilidad a los inversores internacionales. “Es una manera de animar a los inversores que aún no han entrado a Argentina. Aun con los recursos naturales y la población fantástica que tenemos, no nos ha ido bien”, señaló.

En materia económica, Gómez Minujín planteó que el país debe construir competitividad sin recurrir a devaluaciones. “No hay que hacer competitividad con el tipo de cambio, porque si no generás más inflación”, advirtió.

En cambio, sostuvo que el camino pasa por avanzar en una reducción gradual de la carga impositiva. “Tenemos que lograr competitividad bajando los impuestos. Han bajado, pero no lo suficiente para dar competitividad, porque también hay que mantener el superávit. Tenemos que ir a una fórmula distinta, no siempre devaluando y devaluando”, explicó.

JAVIER MILEI ARGENTINA WEEK NUEVA YORK Javier Milei en el Argentina Week Presidencia

Reformas pendientes y etapa de transición

El titular regional de J.P. Morgan consideró que la economía argentina atraviesa un proceso de transición que requiere acuerdos políticos para avanzar en reformas estructurales. “Es un momento de transición y el Gobierno tiene que acordar con los gobernadores para acelerar las leyes”, afirmó.

Entre los temas pendientes mencionó la necesidad de resolver marcos regulatorios que permitan el desarrollo de sectores estratégicos. “Si no se avanza con la ley de glaciares no avanza la minería”, advirtió.

Además, planteó que el país necesita encarar reformas más amplias, como la reorganización del sistema impositivo y la creación de instrumentos de ahorro previsional. “Hay muchas cosas por hacer en Argentina: reorganizar la parte impositiva, pensar en un fondo de retiro y generar condiciones para bajar la tasa de interés”, sostuvo.

Gómez Minujín también remarcó la importancia de recuperar el crédito para impulsar sectores clave de la economía. “Sin crédito hipotecario no crece la construcción”, señaló. Sin embargo, explicó que para que ese mercado se reactive es necesario reducir el costo del financiamiento. “Para que haya crédito hipotecario hay que bajar la tasa de interés, y para eso hay que bajar el riesgo país”, indicó.

Pese a los desafíos, el ejecutivo consideró que el rumbo económico es el correcto. “El camino del Gobierno es el indicado. Magia no existe: están tratando de estabilizar y, si pudieran hacerlo más rápido, lo harían”, afirmó.

Finalmente, llamó a sostener un compromiso conjunto entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo del país. “Hay que creer en el país, lo empujamos y lo construimos desde todos los sectores”, concluyó.