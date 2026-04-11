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11 de abril 2026 - 14:51

Misión Artemis II: las imágenes más impresionantes de la vuelta de la tripulación a la Tierra

Los astronautas reingresaron de manera exitosa a la Tierra. Se espera que brinden una conferencia de prensa, luego de haber pasado todos los chequeos médicos.

Los astronautas amerizaron en el oceano Pacífico.
Los astronautas amerizaron en el oceano Pacífico.
NASA

La misión Artemis II completó el pasado viernes su regreso a la Tierra, lo que dio cierre a una travesía espacial de diez días en el que recorrió más de un millón de kilómetros, con un sobrevuelo incluido alrededor de la Luna. Tras el amerizaje en el océano Pacífico, y luego de más de una hora de maniobras, los cuatro astronautas fueron extraídos de la cápsula Orión para someterse a los primeros chequeos médicos. Se espera que en las próximas horas ofrezcan una conferencia de prensa.

El tramo final del vuelo concentró uno de los momentos más críticos de toda la misión. El reingreso atmosférico exigió al máximo a los sistemas de la nave, que por primera vez fueron utilizados con tripulación en este tipo de trayectoria. Durante esa fase, Orión enfrentó temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h, en una operación donde no había margen para fallas.

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“Este es el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, afirmó Howard Hu, gerente del programa, durante la conferencia de prensa posterior al regreso.

El vuelo de Artemis II marca, además, el retorno de misiones tripuladas en torno a la Luna después de más de medio siglo, retomando un tipo de operación que no se realizaba desde los tiempos del programa Apolo.

Misión Artemis II: las mejores fotos del reingreso de los astronautas a la Tierra

Artemis II amerizaje 1
Los tripulantes, minutos antes de comenzar la fase de reingreso.

Los tripulantes, minutos antes de comenzar la fase de reingreso.

Artemis II amerizaje 2
La Tierra, momentos antes del reingreso de la nave Ori&oacute;n.

La Tierra, momentos antes del reingreso de la nave Orión.

Artemis II amerizaje 3
Ori&oacute;n enfrent&oacute; temperaturas cercanas a los 2.700 &deg;C y velocidades superiores a los 40.000 km/h.

Orión enfrentó temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h.

Artemis II alunizaje 5
Sanos y salvos: los astronautas permanecer&aacute;n en observaci&oacute;n tras su regreso.

Sanos y salvos: los astronautas permanecerán en observación tras su regreso.

Artemis II amerizaje 6
Un helic&oacute;ptero recupera a los astronautas en el medio del oc&eacute;ano Pac&iacute;fico.

Un helicóptero recupera a los astronautas en el medio del océano Pacífico.

Artemis II amerizaje 7
Dos de los integrantes de Ori&oacute;n, tras haber regresado a la Tierra.

Dos de los integrantes de Orión, tras haber regresado a la Tierra.

Artemis II amerizaje

El momento del amerizaje tras 10 días en el Espacio.

Artemis II alunizaje ESPACIO

Así fue el desacople de la nave Orión.

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