Misión Artemis II: las imágenes más impresionantes de la vuelta de la tripulación a la Tierra + Seguir en









Los astronautas reingresaron de manera exitosa a la Tierra. Se espera que brinden una conferencia de prensa, luego de haber pasado todos los chequeos médicos.

Los astronautas amerizaron en el oceano Pacífico. NASA

La misión Artemis II completó el pasado viernes su regreso a la Tierra, lo que dio cierre a una travesía espacial de diez días en el que recorrió más de un millón de kilómetros, con un sobrevuelo incluido alrededor de la Luna. Tras el amerizaje en el océano Pacífico, y luego de más de una hora de maniobras, los cuatro astronautas fueron extraídos de la cápsula Orión para someterse a los primeros chequeos médicos. Se espera que en las próximas horas ofrezcan una conferencia de prensa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tramo final del vuelo concentró uno de los momentos más críticos de toda la misión. El reingreso atmosférico exigió al máximo a los sistemas de la nave, que por primera vez fueron utilizados con tripulación en este tipo de trayectoria. Durante esa fase, Orión enfrentó temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h, en una operación donde no había margen para fallas.

Desde la NASA destacaron el resultado como un hito dentro del programa Artemis. El amerizaje exitoso no solo validó la tecnología, sino que también refuerza el camino hacia futuras misiones tripuladas de mayor alcance.

“Este es el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, afirmó Howard Hu, gerente del programa, durante la conferencia de prensa posterior al regreso.

El vuelo de Artemis II marca, además, el retorno de misiones tripuladas en torno a la Luna después de más de medio siglo, retomando un tipo de operación que no se realizaba desde los tiempos del programa Apolo.

Misión Artemis II: las mejores fotos del reingreso de los astronautas a la Tierra Artemis II amerizaje 1 Los tripulantes, minutos antes de comenzar la fase de reingreso. NASA Artemis II amerizaje 2 La Tierra, momentos antes del reingreso de la nave Orión. NASA Artemis II amerizaje 3 Orión enfrentó temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h. NASA Artemis II alunizaje 5 Sanos y salvos: los astronautas permanecerán en observación tras su regreso. NASA Artemis II amerizaje 6 Un helicóptero recupera a los astronautas en el medio del océano Pacífico. NASA Artemis II amerizaje 7 Dos de los integrantes de Orión, tras haber regresado a la Tierra. NASA Artemis II amerizaje El momento del amerizaje tras 10 días en el Espacio. NASA Artemis II alunizaje ESPACIO Así fue el desacople de la nave Orión. NASA

Temas Luna

Tierra

NASA