Muere un hincha en el estadio Azteca tras intentar saltar hacia la zona de palcos + Seguir en









El campo volvía a abrir sus puertas luego de una serie de remodelaciones con vistas al próximo Mundial, con un amistoso entre México y Portugal.

El estadio será sede del partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio y se convertirá en el primero en albergar encuentros en tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

La reapertura del estadio Azteca se vio empañada por la muerte de un aficionado este sábado, previo al duelo entre México y Portugal. De acuerdo con reportes oficiales, el sujeto, quien presentaba signos de ebriedad, sufrió una caída fatal al intentar escalar por el exterior de la estructura para alcanzar el área de palcos.

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“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero perdió la vida”, expresó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de su cuenta de X.

Según medios locales, el hombre de 27 años cayó en la entrada al túnel 52. Si bien los servicios médicos presentes en el estadio intervinieron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación, la víctima murió en el lugar a raíz del impacto. En ese momento, se dio intervención a las autoridades ministeriales para avanzar con la investigación.

estadio azteca 2 La víctima había intentado saltar del segundo al primer nivel del estadio Azteca. Eduardo Verdugo Reapertura del estadio Azteca El estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, albergará el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, además de otros cuatro encuentros. Fue reabierto tras 22 meses de trabajos y aumentó su capacidad de 83.000 a 87.500 espectadores.

Allí, se instalaron nuevos asientos, un nuevo sistema de sonido con 250 bocinas, dos pantallas de video, nuevos vestuarios y una cancha híbrida.

"Había muchas áreas por mejorar, pero en algunas cosas estábamos obsesionados, como elevar la experiencia del aficionado. Para lograrlo, mejoramos el audio, el video y el internet, pero también mejoramos los baños, los accesos de entrada y salida, y todo lo relacionado con la experiencia en general”, ratificó Félix Aguirre, director del estadio.