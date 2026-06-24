Mundial 2026: el Aeropuerto de Miami restringió el espacio aéreo por "actividad inusual"

Las teorías surgen a raíz de un video de la vidente Vo Bahiana que revolucionó las redes sociales al pronosticar una abducción extraterrestre en el encuentro entre Brasil y Escocia.

El Aeropuerto Internacional de Miami emitió este miércoles una restricción temporal del espacio aéreo por "actividad aérea inusual" horas antes del partido del Mundial entre Brasil y Escocia, desatando teorías en redes por una predicción sobre una supuesta invasión alienígena en el estadio.

Las teorías surgen a raíz de un video de la vidente Vo Bahiana que revolucionó las redes sociales al pronosticar una abducción extraterrestre en la ciudad de Miami .

A través de sus redes sociales, donde acumula 24 millones de seguidores , la vidente explicó que todo comenzó a partir de un sueño que se repitió en dos ocasiones y que le generó gran preocupación. En uno de sus mensajes relató entre lágrimas lo que supuestamente observó: "Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó". Sin embargo, aseguró que la situación se volvería aún peor minutos después: "La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio".

Según sus predicciones, afectaría aproximadamente a 700 personas, incluyendo espectadores y algunas de las principales figuras de Brasil. Entre los nombres que mencionó aparecen Neymar y Vinicius Jr. "Veía claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegaba", detalló.

neymar abducido Las teorías surgen a raíz de un video de la vidente Vo Bahiana que revolucionó las redes sociales al pronosticar una abducción extraterrestre en el encuentro entre Brasil y Escocia.

La influencer afirmó además que las imágenes que observó fueron tan intensas que todavía le provocan miedo y angustia. "Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento", confesó y agregó: "Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso".

De acuerdo con su interpretación, la visión estaría relacionada específicamente con el encuentro que Brasil disputará ante Escocia en la última fecha de la fase de grupos. "Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido, en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos", explicó.

A medida que se acercaba la fecha, las críticas y burlas en redes sociales aumentaron. Frente a esos cuestionamientos, Vó Bahiana decidió responder públicamente a quienes la acusaron de inventar la historia.

“Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo", dijo en un video publicado en Instagram.

La historia adquirió todavía mayor notoriedad cuando numerosos usuarios comenzaron a vincular esas predicciones con escenas de la película The Tomorrow War. En una de las secuencias del film se produce una irrupción extraterrestre durante un partido vinculado con Brasil, una concomitancia que muchos calificaron como perturbadora y otros directamente como premonitoria.