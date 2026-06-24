Un video hecho con IA anticipó cómo sería la abducción de Neymar en el Mundial 2026

Una recreación realizada mediante inteligencia artificial se volvió viral a raíz de la predicción de la vidente brasilera Vó Bahiana que anticipó una abducción durante el partido entre Brasil y Escocia.

La teoría sobre la supuesta abducción extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026 causó una fuerte repercusión en redes sociales. Tanto, que en las últimas horas comenzó a circular un video elaborado con inteligencia artificial que recrea cómo sería el instante exacto en que Neymar sería secuestrado por una nave alienígena.

Las imágenes muestran a Brasil imponiéndose por 4-0 cuando Neymar encara hacia el área rival en busca de otro gol. En medio del avance ofensivo y ante la estupefacción de los espectadores, una intensa luz desciende sobre el estadio y envuelve al futbolista brasileño . Segundos después, el delantero comienza a elevarse mientras jugadores, árbitros y aficionados observan una escena de carácter casi apocalíptico.

El video incorpora además a las fuerzas de seguridad estadounidenses intentando impedir la abducción. Los agentes corren hacia el lugar, despliegan un operativo y finalmente observan cómo la nave desaparece con el futbolista, en una secuencia de impronta distópica y cinematográfica que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del Mundial.

La autora de la polémica predicción es Vó Bahiana , una reconocida vidente e influencer brasileña que acumula más de 24 millones de seguidores en redes sociales. Durante los últimos días compartió varios videos en los que aseguró haber tenido una visión sobre un hecho que ocurriría durante el Mundial 2026 .

Según explicó, todo comenzó a partir de un sueño que se repitió en dos ocasiones y que le generó gran preocupación. En uno de sus mensajes relató entre lágrimas lo que supuestamente observó: "Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó". Sin embargo, aseguró que la situación se volvería aún peor minutos después: "La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio".

Según sus predicciones, afectaría aproximadamente a 700 personas, incluyendo espectadores y algunas de las principales figuras de Brasil. Entre los nombres que mencionó aparecen Neymar y Vinicius Jr. "Veía claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegaba", detalló.

La influencer afirmó además que las imágenes que observó fueron tan intensas que todavía le provocan miedo y angustia. "Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento", confesó y agregó: "Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso".

De acuerdo con su interpretación, la visión estaría relacionada específicamente con el encuentro que Brasil disputará ante Escocia en la última fecha de la fase de grupos. "Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido, en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos", explicó.

A medida que se acercaba la fecha, las críticas y burlas en redes sociales aumentaron. Frente a esos cuestionamientos, Vó Bahiana decidió responder públicamente a quienes la acusaron de inventar la historia.

“Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo", dijo en un video publicado en Instagram.

La historia adquirió todavía mayor notoriedad cuando numerosos usuarios comenzaron a vincular esas predicciones con escenas de la película The Tomorrow War. En una de las secuencias del film se produce una irrupción extraterrestre durante un partido vinculado con Brasil, una concomitancia que muchos calificaron como perturbadora y otros directamente como premonitoria.