Murió a los 29 años Antoine de Massy, el primo menor de Alberto de Mónaco: su rol en la Corona + Agregar ámbito en









El nieto de la princesa Antonieta fue encontrado sin vida en Mónaco. La Policía investiga las circunstancias y una persona quedó detenida.

Antoine de Massy tenía 29 años y era hijo del barón Christian de Massy. Su familia mantiene una larga tradición vinculada con el tenis monegasco. Ámbito Financiero

La familia principesca de Mónaco atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Antoine de Massy, quien fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre, a los 29 años. El Palacio del Príncipe confirmó el fallecimiento y difundió un mensaje de condolencias firmado por el príncipe Alberto II y la princesa Charlène. Las autoridades investigan las circunstancias del caso y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.

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Antoine era parte de la familia extendida de los Grimaldi y nieto de la princesa Antonieta, hermana mayor de Rainiero III y tía del actual soberano. Su padre era el barón Christian de Massy, primo hermano de Alberto II. Por ese vínculo, Antoine era primo hermano una vez removido del príncipe, aunque algunos medios lo describen como primo segundo. A diferencia de los integrantes de la línea directa de sucesión, no tenía un papel institucional destacado en la Corona.

Qué se sabe hasta ahora de la muerte de Antoine de Massy El cuerpo de Antoine fue encontrado durante la noche del domingo en una zona ajardinada del Principado, cerca de Villa Sauber, un edificio cultural situado en el bulevar de Larvotto. La preocupación empezó cuando el joven no se presentó a un almuerzo familiar previsto para ese mediodía. Ante su ausencia, un familiar se comunicó con la Seguridad Pública de Mónaco para alertar sobre la situación.

Las primeras actuaciones policiales permitieron localizar el cuerpo horas después. El lunes, una persona quedó bajo custodia, después de que los investigadores revisaran imágenes de cámaras de seguridad. Sin embargo, las autoridades no aclararon si se trata de alguien sospechoso de haber participado en el hecho o de un testigo que podría aportar información para reconstruir lo ocurrido.

Tras conocerse la noticia, el Palacio del Príncipe expresó públicamente el pesar de Alberto II y Charlène. El comunicado identificó a Antoine como nieto de la princesa Antonieta y destacó su pasión por el tenis, una actividad con profundas raíces en su entorno familiar. El mensaje también transmitió condolencias a sus seres queridos, sin aportar más detalles sobre el caso.

Qué título tenía Antoine de Massy Antoine de Massy no tenía un título principesco propio ni desempeñaba una función oficial conocida dentro de la Casa de Mónaco. Su vínculo con la familia soberana provenía de su abuela paterna, la princesa Antonieta de Mónaco, hija del príncipe Pierre de Polignac y de Carlota de Mónaco, y hermana mayor de Rainiero III. Su padre, Christian de Massy, es conocido como barón y pertenece a la familia extendida de los Grimaldi. A través de esa rama familiar, Antoine mantenía un vínculo de parentesco con Alberto II, pero no formaba parte del núcleo que cumple las principales funciones públicas de la institución. Antoine había desarrollado un perfil propio, alejado de los compromisos que suelen ocupar la agenda del príncipe Alberto y de otros miembros centrales de la familia. Su principal interés era el tenis, deporte que practicaba desde la infancia y que también había marcado la trayectoria de otros integrantes de los de Massy.

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