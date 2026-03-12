Nayib Bukele apuntó contra organizaciones que lo acusan de tener presos políticos y violación de derechos humanos

El mandatario tildó a las ONG's y medios de comunicación de responder al filántropo George Soros "de manera coordinada" para señalarlo. Una serie de informes indicaron que parte de los presos durante su gobierno fueron encarcelados sin pruebas.

Un informe indicó que tiene a 86 críticos de su gobiern encarcelados como "presos políticos".

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , apuntó contra informes recientes de ONG's que lo acusan de tener presos políticos y de cometer crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las pandillas.

Bukele desarrolla su ofensiva bajo un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que en casi cuatro años llevó a prisión a unas 90.000 personas, de las cuales unas 8.000 fueron liberadas por falta de pruebas.

"Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de (George) Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada", escribió el mandatario en X, al aludir sin pruebas al multimillonario y filántropo estadounidense.

"Me preocuparía si no fuera así. Significa que vamos por el camino correcto. Gracias a Dios", finalizó. Su reacción se debió a un informe de la reconocida ONG Cristosal, que denunció el pasado jueves que Bukele tiene a 86 críticos de su gobierno como "presos políticos" , algo que, según la organización, no ocurría en El Salvador desde la guerra civil que concluyó hace tres décadas y que lo equipara con Venezuela y Nicaragua.

Por su parte, un grupo de expertos respaldado por organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas , señaló el martes al mandatario de cometer "crímenes de lesa humanidad" como torturas y desapariciones.

Nayib Bukele afirmó que le gustaría gobernar "10 años más"

El mandatario afirmó hace unos meses que está dispuesto a permanecer en el poder hasta diez años más, pese a las críticas sobre la legalidad de su reelección y las advertencias de expertos nacionales e internacionales, en un escenario político marcado por reformas constitucionales recientes y un fuerte respaldo popular basado en su política de seguridad.

La afirmación del mandatario se conoció a través de una entrevista en video publicada el lunes por el reconocido youtuber español, TheGrefg. Allí, Bukele fue consultado sobre su futuro político y respondió sin rodeos: "Si por mí fuera, yo seguiría 10 años más".

El presidente recordó además que, en un principio, había acordado con su esposa dejar la política en 2029, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar más allá de ese plazo.