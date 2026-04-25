Evacuaron a Donald Trump en Washington: así fueron los momentos de temor en la Cena de Corresponsales

En el evento había 2.600 asistentes, pero no se registraron heridos. Trump fue llevado a la Casa Blanca.

Pánico: eso fue lo que provocó un tiroteo en la tradicional ceremonia de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), en el que estaba Donald Trump junto a su esposa y la plana mayor del gobierno estadounidense . El presunto tirador fue detenido.

Los 2.600 asistentes se arrojaron al suelo mientras las autoridades resguardaban el lugar. Las primeras versiones señalan que un hombre con un rifle ejecutó entre cinco y ocho detonaciones. Donald Trump no fue herido y fue trasladado a la Casa Blanca .

La información oficial advierte que ningún asistente fue herido, pero un agente recibió un disparo. Buscan dilucidar si el tirador actúo de forma solitaria.

El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón y efectivos policiales generaron un cordón policial en Hotel Washington Hilton. Entre los presentes, se encontraban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Cena Washington Trump El tiroteo provocó estupor en toda la gala. Reuters

El hecho recuerda al último intento de atentado que sufrió el mandatario, el 13 de julio del 2024, cuando se encontraba en la campaña electoral de su segunda postulación presidencial. Esa jornada Donald Trump realizaba un evento proselitista en Pensilvania cuando un tirador, posteriormente identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó contra él y lo hirió en la oreja derecha. Trump finalmente se retiró del escenario y Crooks fue abatido.

Donald Trump atentado

Donald Trump publicó en sus redes sociales tras el hecho

Luego de su evacuación, Donald Trump publicó en su red social, Truth Social, tomándose con humor el acontecimiento: “Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido, y recomendé que ‘El show continúe’, pero me guiaré completamente por lo que indiquen las fuerzas de seguridad".2

"Ellos tomarán una decisión en breve. Más allá de esa decisión, la noche será muy distinta a lo planeado y, simplemente, tendremos que hacerlo de nuevo", agregó.