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15 de abril 2026 - 09:22

Nuevo tiroteo en una escuela en Turquía dejó al menos 4 muertos y 6 heridos

Se volvió a producir un ataque armado en un instituto secundario en Kahramanmara. Según el delegado del Gobierno, Mükerrem Ünlüer, el principal sospechoso es un estudiante de octavo curso de la propia institución.

Se registró un nuevo tiroteo en el sur de Turquía.&nbsp;

Se registró un nuevo tiroteo en el sur de Turquía. 

Una tragedia vuelve a sacudir el interior de Anatolia, al sur de Turquía: un tiroteo en una escuela secundaria en Kahramanmaras dejó este miércoles al menos cuatro muertos, tres de ellos menores y un docente y; seis heridos. De acuerdo con el delegado del Gobierno, Mükerrem Ünlüer, el principal sospechoso es un estudiante de octavo curso de la propia institución.

Noticia en desarrollo.-

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