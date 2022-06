La respuesta de Luis Almagro a la CELAC: "No me hubiera gustado ver en la sala a Pinochet o Videla"

"No me hubiera gustado que estuvieran (Augusto) Pinochet, (Rafael) Videla o Gregorio Álvarez hoy en esta sala. La dictadura no es un tema de ideología. Debemos ser empáticos con las víctimas de las dictaduras. Con las familias de los desaparecidos, de los asesinados, de los presos políticos", afirmó.