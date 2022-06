Boric también reclamó por la exclusión de países en la Cumbre de las Américas

El líder de izquierda señaló la importancia de que "cuando estemos en desacuerdo nos lo podamos decir a la cara". "La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados, como históricamente hemos aprendido", dijo ante su auditorio.

https://twitter.com/Presidencia_cl/status/1535344847602728961 Desde América entera podemos y debemos cambiar el mundo". Hoy el Presidente @gabrielboric participó de la IX #CumbreDeLasAméricas para invitar a los países de nuestro continente a trabajar por un desarrollo sostenible y equitativo que mejore la calidad de vida de todas y todos. pic.twitter.com/G2nJLMTK8D — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) June 10, 2022

"Aquí debiéramos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua", agregó.

Además, explicó que de estar presentes todos los países se podrían debatir temas como "la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba".

Por último, Boric les solicitó a los países desarrollados que "cumplan con la meta que se autoimpusieron en la década de los 70 de destinar el 0,7% de su riqueza a la cooperación". "Todavía son muchos los que están lejos de cumplir ese objetivo", cerró.