Ola de calor en Francia: temen desbordes de hospitales por una crisis sanitaria similar a la de 2003

Las autoridades apuntan a medidas de regulación en espacios públicos para evitar exposición al calor. Ya se registraron al menos 40 muertos por el fenómeno del clima.

Para atenuar las consecuencias de esta crisis, el Ayuntamiento de París decidió mantener abiertos todos los parques públicos sin restricción horaria.

Una intensa ola de calor azota a Europea desde estas últimas semanas y uno de los países más afectados es Francia , que registró cerca de 40 muertos por ahogamiento. Ahora, las autoridades buscan mitigar las consecuencias en la población y, en medio de esta organización, temen saturación en hospitales y una mayor crisis como la vivida por el país en 2003.

Uno de los efectos colaterales de la ola de calor fue un aumento de las personas ahogadas en playas, piscinas, ríos y lagos, luego de que Francia registrara 40 fallecimientos desde el pasado 18 de junio, en su mayoría gente joven, según el primer ministro, Sébastien Lecornu .

El jefe del Gobierno francés organizó una reunión interministerial con los departamentos más afectados para hacer un seguimiento de emergencia.

Así, buscan movilizar al sistema sanitario para hacer frente a esta excepcionalidad climática, la más intensa y duradera desde 2003, cuando se estimaron cerca de 15.000 muertos por calor . De momento, los servicios de urgencia se encuentran atendiendo a un 40% más de casos, pero sin desbordes registrados.

Tras la primera cifra de 40 ahogados, se supo de otras dos víctimas en el lago de Annecy, en Alta Saboya, una de ellas desaparecida. Entre los primeros afectados, se registró a un futbolista de la Ligue 2, Kenzo Kies, quien se halla en estado de muerte cerebral tras ser rescatado el lunes, casi ahogado, de las aguas del río Ródano.

Otras dos víctimas correspondieron a dos menores de 2 y 4 años que murieron el lunes en el interior del vehículo familiar en Carpentras, tras meterse ellos mismos en el coche, estacionado a pleno sol y sin que sus padres supieran.

ola de calor en europa (1) Tras la primera cifra de 40 ahogados, se supo que uno de ellos es un futbolista de la Ligue 2, quien atraviesa una muerte cerebral.

Para atenuar las consecuencias de esta crisis, el Ayuntamiento de París decidió mantener abiertos todos los parques públicos sin restricción horaria. La torre Eiffel y el museo de Louvre decidieron cerrar su atención al público a partir de ciertos días y horarios para evitar la exposición de personas.

Incluso, se llegó a ver afectada la vida parlamentaria: la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, autorizó a los diputados a no llevar ni chaqueta ni corbata y aquellos parlamentarios con hijos pequeños podrán ocuparse de ellos cuando sus escuelas estén cerradas.

Francia: la ola de calor azota a Europa dejó al menos 40 muertos por ahogamiento

Las muertes por las altas temperaturas se acumulan desde el pasado jueves, según declaró el primer ministro Sébastien Lecornu, mientras las temperaturas alcanzan niveles récord en varias ciudades importantes. "No es algo que deba tomarse a la ligera nadar en zonas sin vigilancia durante una ola de calor", agregó la ministra de Deportes y Juventud, Marina Ferrari, a la radio francesa según citó la BBC.

A la par de Francia, los países más afectados hasta el momento son España e Italia. Este lunes la nación francesa registró el día y noche de junio más calurosos de su historia, con una temperatura media mínima de 21,6 °C según Météo France, y con más de la mitad del país en alerta roja.

Mientras tanto, en España se prevé que las temperaturas superen los 40 °C, con alertas rojas en Andalucía, Cantabria y el País Vasco. Su servicio meteorológico estatal Aemet sostuvo que las olas de calor de junio son cada vez más frecuentes: se registraron 10 en la España peninsular entre 2000 y 2025, frente a tan solo dos en los 25 años anteriores.