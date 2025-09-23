Palestina insta a la comunidad internacional adoptar la Declaración de Nueva York por la paz

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino celebró el apoyo internacional y reclamó su adopción inmediata para lograr un cese al fuego en Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino instó este martes a la comunidad internacional a adoptar e implementar la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados , al considerarla clave para garantizar un cese al fuego en Gaza y avanzar hacia un acuerdo de paz.

En un comunicado, la cancillería palestina dio la bienvenida a la declaración conjunta emitida en la conferencia internacional celebrada en Nueva York, copresidida por Arabia Saudí y Francia , y agradeció a los países que apoyaron al pueblo palestino y reconocieron al Estado de Palestina.

“Agradecemos a todos los países que participaron en la conferencia, su compromiso con el derecho internacional y las resoluciones internacionales legítimas , y a aquellos que adoptaron la Declaración de Nueva York o reconocieron al Estado de Palestina”, expresó el ministerio.

El comunicado instó a que todos los Estados adopten la declaración lo antes posible , subrayando que esto garantizaría un alto al fuego inmediato y permitiría a las instituciones palestinas ejercer autoridad política y legal sobre todos los territorios ocupados desde 1967, incluida Gaza .

Entre las naciones occidentales que recientemente reconocieron al Estado palestino se encuentran Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Portugal , en respaldo a la solución de dos Estados.

Finalmente, la cancillería palestina señaló que la declaración es necesaria para contrarrestar las operaciones militares de Israel en Gaza y la anexión de territorios palestinos, que persisten a pesar de la creciente condena internacional.

António Guterres advierte de que los principios de Naciones Unidas están «bajo asedio»

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes, en el arranque del 80 período de sesiones de la Asamblea General, que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas hace ocho décadas, "están bajo asedio" según citó Agencia EFE.

Además, dijo que "los pilares de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia". En paralelo, en su cuenta de X (ex Twitter) lanzó lo que el consideró "su mensaje" a los líderes mundiales congregados en la Asamblea.

"No importa el desafío ni la hora: debemos superarlo y lo haremos. Nunca debemos rendirnos. Por la paz. Por la dignidad. Por la justicia. Por la humanidad. Porque el mundo que sabemos que es posible cuando trabajamos juntos. Nunca, nunca me rendiré", sostuvo.