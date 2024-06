Papa Francisco llama a la "sabiduría de los gobernantes" para evitar una escalada bélica

No es la primera vez que el sumo pontífice pide por la paz. En la última ocasión, pidió que se detengan los conflicto armados y afirmó que actualmente se viven tiempos de "guerra mundial" , por lo que es es necesario " rezar por la paz ".

El Papa encabezará una conferencia sobre las crisis de deuda de los países del Sur Global

El papa Francisco será anfitrión de una cumbre de economistas que analizarán las crisis de deuda de los países del Sur Global que tendrá lugar en el Vaticano. Durante el evento se tratarán las crisis de deuda de los países del Sur Global, qué reformas deberían urgentemente adoptarse para la arquitectura financiera y tributaria internacional para el financiamiento sostenible y las políticas de préstamos del FMI.

El encuentro lo organizan la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS) y Columbia University Initiative for Policy Dialogue (IPD). Además, entre los presentes estarán Martín Guzmán y el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Además del exministro de Economía, estarán los argentinos Guido Sandleris (ex presidente del BCRA), Gustavo Béliz (miembro académico de la PASS y ex secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández), Sebastián Ceria (fundador y presidente de Fundar) y Maia Colodenco (directora del Departamento de Iniciativas Globales de Suramericana Visión, y ex Secretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de la Nación).