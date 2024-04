Papelón en la televisión española: confundió a una invitada trans por su género y se negó a admitir el error

El presentador se negó a admitir su error de género

tv española trans emma colao Redes

Al reconectar con Colao, la activista no quiso dejar pasar el mal momento que le habían hecho vivir. “Bueno, evidentemente, no me sale fingir y lo que ha ocurrido es que aquí se han equivocado de género y, sinceramente, me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión”, sentenció.