Perú: Pedro Castillo aduce al racismo las denuncias en su contra

El presidente Pedro Castillo se ha expresado de esta manera tras participar en un acto en la ciudad de Piura, en el noroeste de Perú, sobre un proyecto para la construcción de una planta de fertilizantes, como parte de la política agraria del ejecutivo, informó Europa Press.

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1559377795008045057 El pueblo nos eligió para trabajar y ponernos de acuerdo. Soy respetuoso de los poderes del Estado, si dejamos la confrontación inútil que no le hace nada bien al país, no solo firmaremos esas autógrafas, sino que encaminaremos más normas a favor de todos los peruanos.(3/4) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 16, 2022

"Debo decirle a Perú que no me voy a separar de mi pueblo que me ha elegido porque este pueblo necesita ser atendido", ha enfatizado el mandatario izquierdista, quien ha criticado a quienes lo atacan por intentar paliar los problemas que desde hace 200 años la clase política no ha podido solventar.

"Compañeros, ustedes y nosotros como gobierno venimos de los lugares más crudos, de la adversidad, venimos del seno de la pobreza donde hemos comido nuestros frijoles con el propio sudor y eso nos tiene acá de pie y nos tendrá siempre de pie", ha subrayado Pedro Castillo entre los aplausos de los asistentes.

Por otro lado, Castillo ha señalado que el proyecto para la construcción de una planta de fertilizantes para la región puede generar unos 3.000 puestos de trabajo iniciales y confía en que los esfuerzos y el consenso con el sector privado sirva "para lograr los anhelos del pueblo peruano".