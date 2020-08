EEUU: noche de furia en Winsconsin por un brutal tiroteo contra un negro desarmado

Esta es la segunda noche de enfrentamientos en la ciudad de Kenosha (sureste de Wisconsin) después de que el domingo se hiciera público un video en el que se ve cómo un policía dispara por la espalda varias veces a Jacob Blake, de 29 años, ante la mirada de sus tres hijos.

Poco después de que entrara en vigor el toque de queda fijado entre las 20 del lunes y las 07 del martes, agentes de la policía local equipados con trajes antidisturbios usaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, constató un periodista de la AFP.

Los policías respondían al lanzamiento de botellas de agua y de fuegos artificiales, y al incendio de edificios y autos en la zona donde se encuentran los tribunales locales de esa ciudad de Estados Unidos. De acuerdo a la cadena NBC, la tensión se incrementó con el anuncio del gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, de enviar a la Guardia Nacional para asistir a la policía local.

Horas antes, cientos de manifestantes gritaron a la cara de los agentes de policía "¡sin justicia no hay paz!" y "di su nombre -- Jacob Blake".

Medios locales informaron el lunes por la tarde que la familia de Jacob Blake afirmó que el estado de salud de la víctima mejoraba tras ser operado en el hospital de Milwaukee, unos 40 km al norte de la ciudad, a donde fue trasladado en avión.

Como ocurrió con George Floyd, el afroestadounidense de 46 años que murió asfixiado el 25 de mayo bajo las rodillas de un policía blanco, el intento de arrestar a Blake fue registrado por un testigo en un video que se volvió viral.

POLICE SHOOTING ON AN UNARMED BLACK MAN - KENOSHA WISCONSIN ON 40TH AND 28TH AVE - 8-23-2020.mp4