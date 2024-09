Ponen en venta en Inglaterra el diario dominical más antiguo del mundo

The Guardian anunció la venta del diario dominical más longevo del mundo.

La empresa británica Guardian Media Group (GMG), dueña del diario The Guardian , anunció que inició negociaciones para poner en venta " The Observer ", la publicación dominical más antigua del mundo. El comprador será Tortoise Media , un sitio de internet de noticias fundado en 2019.

GMG, dueña del diario desde 1993, sorprendió a todos con su anuncio, sin especificar el importe previsto para la venta del dominical. La directora de la empresa británica , Anna Bateson, aseguró que la venta le permitirá al diario The Guardian "centrarse en su estrategia de crecimiento para volverse más internacional, más digital y financiado sobre todo por sus lectores ".

En un memorando interno dirigido a los empleados, los directivos de la compañía ubicada en Reino Unido informaron de que Tortoise les había presentado una oferta “ convincente ” para comprar The Observer. Los aproximadamente 70 empleados de la publicación dominical fueron informados de las negociaciones durante este martes.

Según detallaron los directivos de GMG, la venta del dominical le permitirá a la compañía centrarse aún más en la expansión internacional.

La empresa compradora será Tortoise Media, un sitio de internet fundado en 2019. James Harding, redactor jefe de la compañía aseguró: "Creemos que The Observer es uno de los grandes nombres del mundo de la información. Creemos en su futuro, tanto en su versión impresa como digital".

Desde los futuros dueños del longevo dominical aseguraron que planean invertir hasta u$s33 millones en The Observer durante los próximos cinco años. De esta manera, desde Tortoise Media buscarán desarrollar las operaciones digitales del periódico y, al mismo tiempo, mantendrán la edición impresa de los domingos.

El diario con más de 200 años de historia

Fundado en 1791 por W.S Bourne, The Observer se erige como el periódico dominical más antiguo de Gran Bretaña. Su primera publicación tuvo lugar el 4 de diciembre de dicho y se transformó así en el primer diario dominical del mundo.

Desde junio de 1993, el periódico parte de Guardian Media Group. Entre sus hitos, en 2007 fue declarado Periódico nacional del año en los British Press Awards de 2007.

Sobre el futuro de la publicación, Harding, editor de Tortoise, aseguró: “Creemos que The Observer es uno de los grandes nombres de las noticias. Creemos apasionadamente en su futuro, tanto en papel como en formato digital. Honraremos los valores y estándares establecidos bajo la gran gestión de The Guardian y mantendremos el compromiso inquebrantable de The Observer con la independencia editorial, la información basada en evidencias y la integridad periodística".