Presidentes y gobiernos de Latinoamérica repudiaron el intento de golpe de Estado en Bolivia

Representantes de toda la región rechazaron la toma del Palacio Quemado, la exsede del Gobierno en La Paz. Argentina por el momento no emitió ninguna comunicación oficial.

Las acciones del Ejército boliviano en La Paz se dan en el marco de la destitución de un Juan José Zúñiga , comandante de esa fuerza que tuvo lugar ayer, tras declaraciones sobre el exmandatario Evo Morales. "Va a haber un nuevo gabinete, no puede seguir más así nuestro país" , había adelantado Zuñiga.

Desde Argentina, aún no hubo ninguna comunicación oficial, únicamente la canciller Diana Mondino se pronunció al respecto. "Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado", enfatizó la funcionaria.

Latinoamérica rechaza el Golpe de Estado en Bolivia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisLacallePou/status/1806065317250228626&partner=&hide_thread=false Condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus FFAA, que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del Presidente @LuchoXBolivia — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MRREE_Uruguay/status/1806065985713004631&partner=&hide_thread=false Sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia pic.twitter.com/tQhj0nh66Y — Cancillería Uruguay (@MRREE_Uruguay) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1806057761077420357&partner=&hide_thread=false Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de @LuchoXBolivia. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Minrel_Chile/status/1806068844240261558&partner=&hide_thread=false El Consulado General de Chile en La Paz y el Consulado General de Chile en Santa Cruz de la Sierra están monitoreando la situación actual en Bolivia.



Recordamos a las y los ciudadanos chilenos que están en dicho país los contactos de asistencia disponibles. pic.twitter.com/vWEqjMKyjt — Cancillería Chile (@Minrel_Chile) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SantiPenap/status/1806051701482225950&partner=&hide_thread=false El Paraguay condena las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia denunciadas por el presidente @LuchoXBolivia. Hacemos un enérgico llamado a respetar la democracia y el Estado de Derecho. — Santiago Peña (@SantiPenap) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1806068678049288620&partner=&hide_thread=false Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática.



América Latina debe unirse a favor de la democracia. La embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos.



No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaCol/status/1806066335769674223&partner=&hide_thread=false El Gobierno de la República de Colombia repudia enérgicamente las acciones de algunas unidades del ejército del Estado Plurinacional de Bolivia en inmediaciones del Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, que amenazan con la ruptura del orden constitucional en ese país y… pic.twitter.com/pXIsD6n874 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/yvangil/status/1806063505742631253&partner=&hide_thread=false Desde #Venezuela rechazamos, de manera categórica, la temeraria intentona golpista en el Estado Plurinacional de Bolivia, en contra del Gobierno electo del Presidente @LuchoXBolivia.



Nuestro absoluto respaldo al gobierno y pueblo boliviano en las acciones de movilización que… https://t.co/cfggrD8Kn2 — Yvan Gil (@yvangil) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lopezobrador_/status/1806062837829193754&partner=&hide_thread=false Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SRE_mx/status/1806068430258553100&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Relaciones Exteriores se suma a la enérgica condena del presidente @lopezobrador_ a las acciones de una facción de las Fuerzas Armadas bolivianas y su violenta incursión al Palacio de Gobierno.



Hacemos un firme llamado a restablecer los cauces democráticos y… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaPeru/status/1806067940636422383&partner=&hide_thread=false Ante el intento de ruptura constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Cancillería del Perú pone a disposición de los peruanos en ese país los siguientes contactos de emergencia: pic.twitter.com/sBGrhOsEij — Cancillería Perú (@CancilleriaPeru) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/presidenciaperu/status/1806064464476979460&partner=&hide_thread=false El Perú condena enérgicamente el intento de ruptura constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia.



El Perú respalda al pueblo y al gobierno constitucional del presidente Luis Arce y rechaza todo acto que atente contra el orden democrático e institucional de ese país.… — Presidencia del Perú (@presidenciaperu) June 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaEc/status/1806059576103690433&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial pic.twitter.com/oFMXAvbFMA — Cancillería del Ecuador (@CancilleriaEc) June 26, 2024

Desde Argentina, si bien aún no hubo ningún comunicado oficial por parte del Gobierno, el expresidente Alberto Fernández repudió el "levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia".

"Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada", enfatizó el exmandatario.