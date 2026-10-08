Protestas estudiantiles en Francia: graves lesiones ponen bajo la lupa la actuación policial

Un adolescente perdió una mano y otros dos sufrieron heridas de gravedad. Hay 18 investigaciones abiertas y un agente fue acusado.

Las protestas estudiantiles en Francia comenzaron a mediados de septiembre y reclaman mayores recursos para la educación pública.

Las protestas estudiantiles que sacuden a Francia quedaron atravesadas por una creciente polémica sobre la actuación de las fuerzas de seguridad luego de que varios adolescentes sufrieran graves lesiones atribuidas al armamento policial . Ante las críticas, el Gobierno suspendió el uso contra estudiantes secundarios de un modelo de granada aturdidora vinculado con uno de los casos.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Lens , donde un joven de 15 años perdió una mano en un incidente relacionado con una granada aturdidora. En Tours, la fiscalía investiga si un proyectil utilizado para el control de disturbios provocó ceguera parcial a un adolescente de 16 años .

A esos casos se suma el de Eden, de 14 años , quien sufrió graves heridas en la mandíbula y perdió varios dientes después de recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno durante una protesta en Saint-Ouen l’Aumone. Tras ser operado, el adolescente no puede hablar y solamente puede alimentarse con una pajita, según relató su madre.

En medio de la creciente controversia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez , anunció que el modelo de granada aturdidora sospechado de provocar la amputación del adolescente de Lens dejará de utilizarse contra estudiantes secundarios . Según explicó, existe una “gran probabilidad" de que ese tipo de arma haya estado involucrada.

Más de 6.500 personas fueron detenidas desde que las movilizaciones estudiantiles comenzaron a intensificarse.

“Tenemos que entender exactamente qué ocurrió”, aseguró Nuñez. Sin embargo, defendió que las intervenciones policiales fueron proporcionadas en “casi todos los casos” y argumentó que las fuerzas de seguridad debieron actuar cuando algunas movilizaciones derivaron en disturbios, vandalismo y hechos violentos .

En el caso de Eden, el agente que efectuó el disparo fue detenido y acusado preliminarmente de violencia cometida por un funcionario público que causa mutilación o incapacidad permanente. Además, fue suspendido y tiene prohibido portar armas. Se trata del primer policía que enfrenta una posible imputación entre las 18 investigaciones abiertas por presunta mala conducta policial durante las protestas.

Los estudiantes reclaman mayor financiamiento y más profesores sustitutos para las escuelas públicas. @Anthogeekvideo | X

Más de 6.500 detenidos durante las protestas estudiantiles

La controversia ocurre mientras continúan las movilizaciones iniciadas a mediados de septiembre para reclamar mayor financiamiento y más profesores sustitutos en las escuelas públicas. Según el Ministerio del Interior, desde que las protestas comenzaron a intensificarse la semana pasada se realizaron más de 6.500 detenciones, principalmente de jóvenes.

Solo durante la jornada nacional de movilizaciones del martes fueron arrestadas 488 personas. Abogados y especialistas cuestionaron el alcance de las detenciones y las tácticas utilizadas por las fuerzas de seguridad. Alexis Baudelin, abogado de más de una docena de jóvenes detenidos, sostuvo que sus clientes tuvieron un curso acelerado de “violencia policial sin freno”.

Entre los manifestantes también creció el cuestionamiento a la respuesta estatal. Samy, un adolescente de 17 años que fue detenido y posteriormente liberado sin cargos, afirmó: “AQUÍ en Francia no nos escuchan. Prefieren mandar a la policía antes que escucharnos y poner medidas para mejorar nuestra vida cotidiana".

El conflicto mantiene así la presión sobre el Gobierno de Sébastien Lecornu, mientras los estudiantes continúan reclamando mejoras en las condiciones educativas y la actuación de las fuerzas de seguridad queda bajo investigación por algunos de los episodios registrados durante las movilizaciones.