La decisión llega después de las declaraciones de Pablo Quirno, quien puso en duda la transparencia de las elecciones brasileñas. Fuentes diplomáticas de Brasilia anticiparon que Julio Bitelli volverá a su país y no retomará sus funciones.

Lula endurece su postura con Milei: no lo invitará a su asunción y dejará a Brasil sin embajador en la Argentina.

La relación diplomática entre la Argentina y Brasil atraviesa un nuevo capítulo de tensión. Según medios brasileños, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió no invitar a Javier Milei a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato, prevista para el próximo 5 de enero . Además, fuentes cercanas al canciller brasileño, Mauro Vieira, señalaron que Julio Bitelli , el embajador brasileño en Buenos Aires, no regresará a sus funciones y volverá al país.

El nuevo endurecimiento del vínculo se produjo después de las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno , quien puso en duda la transparencia de las elecciones que consagraron a Lula. Durante una entrevista en el programa de televisión conducido por Juana Viale , el funcionario aseguró que el proceso electoral "fue dudoso" y explicó que, por ese motivo, el Gobierno de Milei no saludó ni reconoció el triunfo del mandatario brasileño.

Según publicó el medio brasileño UOL, las palabras de Quirno generaron malestar en el Palacio del Planalto y en Itamaraty y consideraron que las declaraciones del canciller profundizaron un distanciamiento que llevaba semanas sin señales de recomposición.

La decisión llega después de las declaraciones de Pablo Quirno, quien puso en duda la transparencia de las elecciones brasileñas.

Por el momento, Brasil no envió una notificación formal . Las invitaciones para la asunción de Lula todavía no se emitieron, al contrario de lo que habían publicado algunos medios brasileños. Lo único que falta es el aviso oficial para que la relación bilateral baje de manera definitiva al nivel de encargado de negocios, sin embajador.

Durante la entrevista, Quirno fue consultado por los motivos por los cuales la Argentina no había reconocido la victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre. El canciller respondió que hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda su legitimidad y sostuvo que el reconocimiento del resultado correspondía al propio tribunal electoral brasileño.

"Básicamente porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación. O sea, no hay que reconocer y nadie y el que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño", afirmó.

La conductora intervino para recordarle que existían formalidades diplomáticas que los gobiernos suelen cumplir después de una elección. Sin embargo, Quirno insistió en que la decisión argentina debía entenderse en el contexto de las diferencias políticas entre ambos mandatarios.

El canciller también relativizó los insultos que Milei dirigió en reiteradas oportunidades contra Lula y los definió como "calificativos", en lugar de agresiones. Durante el intercambio, el periodista Ignacio Ortelli, presente en la mesa, recordó algunas de las expresiones utilizadas por el Presidente argentino, entre ellas "comunista envenenado", "ladrón" y "corrupto".

Quirno, por su parte, sostuvo que las diferencias entre ambos mandatarios se habían desarrollado en el marco de una contienda electoral y cuestionó que Lula hubiera respaldado al presidente español, Pedro Sánchez, mientras Milei había viajado a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de un vuelo desde Puerto Iguazú también había sumado tensión al vínculo. En aquel episodio, desde la Argentina dejaron entrever que pudo haber existido algún tipo de connivencia de las fuerzas de seguridad brasileñas. Lula evitó pronunciarse públicamente sobre el caso.

Cómo queda la relación diplomática entre la Argentina y Brasil

Según las fuentes brasileñas, con la decisión de no enviar nuevamente a Bitelli a Buenos Aires, Brasil mantendría su representación diplomática a través de un encargado de negocios. Se trata de un nuevo paso en el deterioro del vínculo, aunque todavía resta una comunicación formal que confirme los próximos movimientos diplomáticos.

En la Cancillería argentina evitaron hacer comentarios sobre las versiones difundidas desde Brasil y señalaron que seguirán de cerca las decisiones que el gobierno de Lula pueda adoptar durante los próximos días o semanas.