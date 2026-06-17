Quién es Merlín, el pato que se volvió la mascota no oficial de México en el Mundial 2026

El carismático animal se volvió furor en las redes sociales tras su aparecer vestido con la camiseta de la selección mexicana en las calles de Ciudad de México tras el debut con victoria de los aztecas contra Sudáfrica. Su impacto fue tal que la FIFA lo invitó a participar de actividades oficiales en el Fan Fest.

En un Mundial 2026 repleto de figuras y grandes historias, una de las más inesperadas tiene como protagonista a un pato. Bautizado como Merlín, el animal viste una camiseta de la selección mexicana en miniatura y hasta usa calcetines personalizados para pasear por las calles de Ciudad de México . En cuestión de días, se convirtió en una sensación viral y hasta asumió el rol de mascota no oficial del torneo para los hinchas mexicanos.

La popularidad del ave explotó tras el triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Mientras miles de personas celebraban en la emblemática avenida Reforma, Merlín apareció entre la multitud acompañado por su dueña, Karla Gómez, una vendedora ambulante que suele recorrer la zona junto a su hijo Christian. La imagen del pato vestido con los colores del seleccionado nacional llamó rápidamente la atención de los presentes, que rápidamente viralizaron la situación en las redes sociales.

Los videos del pato caminando por la Ciudad de México tras la victoria en el debut contra Sudáfrica comenzaron a circular en redes sociales y en pocas horas se multiplicaron los pedidos para que fuera adoptado simbólicamente como mascota del equipo durante la Copa del Mundo .

"Somos muy respetuosos", explicó Gómez al referirse a las comparaciones con otras mascotas vinculadas al fútbol y a la identidad mexicana. "Respetamos al ajolote (la mascota de la Ciudad de México) tanto como al jaguar (de la FIFA). Sinceramente, no nos gusta lo polémico", agregó.

La repercusión tomó por sorpresa a la familia, que no imaginaba que la presencia de Merlín pudiera generar semejante fenómeno. "Para nosotros era un día normal. Pensábamos que estábamos pasando como desapercibidos, porque nunca pensamos que Merlín fuera a tener ese boom", relató Gómez.

Desde entonces, el pato se transformó en una celebridad callejera. Los aficionados suelen detenerse para sacarse fotos junto a él, mientras que algunos videos lo muestran refrescándose en fuentes públicas de la capital mexicana.

"Soy mamá de Merlín, ya me considero como tal. Para nosotros ha sido una sorpresa, la verdad, el hecho de que Merlín sea la mascota no reconocida del Mundial (...) nos sentimos muy complacidos de esta situación y, sobre todo, que la gente ame a mi pato", afirmó.

La fama del animal incluso llegó al terreno de las predicciones deportivas. Inspirados por el célebre pulpo Paul, sus dueños lo sometieron a una prueba eligiendo entre dos banderas antes del próximo partido de México. Según contaron, Merlín se inclinó por el seleccionado local y pronosticó una victoria ante Corea del Sur por la segunda fecha del grupo A.

¿Problemas con la FIFA? El pato Merlín dirá presente en el fan fest de la Ciudad de México

Ante la repercusión, el pato fue invitado a participar de actividades en el Fan Fest instalado en el Zócalo de Ciudad de México. La novedad alimentó rumores en redes sociales sobre un eventual acercamiento entre la familia propietaria del animal y representantes de la FIFA.

La información fue difundida por Heraldo Televisión, que indicó que Carla y Cristian Gómez, dueños de la ya famosa mascota no oficial de los aficionados mexicanos, fueron contactados para asistir a los eventos organizados en el centro de la capital.

Según explicó la propia familia, todavía no recibieron precisiones sobre el motivo de la invitación ni sobre las actividades concretas que podrían desarrollarse durante el encuentro.

La convocatoria también reavivó una pregunta que comenzó a circular con fuerza en redes sociales desde que Merlín alcanzó notoriedad internacional: si su creciente popularidad podría generar algún conflicto con la FIFA y sus derechos comerciales vinculados al Mundial.

Por el momento, no existe ninguna manifestación oficial por parte del organismo rector del fútbol mundial que sugiera que Merlín represente una infracción o una amenaza para las marcas asociadas al torneo. Tampoco hubo comunicados que lo califiquen como una "mascota pirata" ni anuncios de eventuales sanciones contra sus propietarios.

En ese contexto, la única información confirmada es la invitación cursada a la familia Gómez para participar de las actividades del Fan Fest. Cualquier hipótesis sobre prohibiciones, castigos o conflictos con la FIFA permanece, hasta ahora, en el terreno de las especulaciones.

Lo que sí está definido son las reglas de protección comercial que rodean a la Copa del Mundo. La FIFA resguarda los nombres, imágenes y demás elementos vinculados a las mascotas oficiales del torneo: Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano; y Clutch, el águila estadounidense.

Mientras tanto, Merlín continúa sumando seguidores y manteniendo un protagonismo inesperado entre los aficionados, que lo adoptaron como uno de los símbolos más curiosos y virales de este Mundial.