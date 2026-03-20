El Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, junto a la consultora Gallup y con el respaldo de las Naciones Unidas, difundió la edición 2026 del informe global sobre felicidad. El estudio evaluó la percepción de bienestar en 143 países y volvió a mostrar una fuerte presencia de naciones europeas en los primeros lugares, aunque dejó una sorpresa destacada en América Latina.
Ranking mundial de la felicidad: solo un país de América Latina figura en el top 10
El informe fue realizado la Universidad de Oxford. El índice marca una fuerte presencia de naciones europeas.
-
Día de la Felicidad: por qué se celebra el 20 de marzo y la coincidencia con el fin de Mercurio Retrógrado
-
Uruguay encabeza el ranking de felicidad a nivel regional
Por noveno año consecutivo, Finlandia se mantuvo en la cima del ranking. El informe vinculó este liderazgo con factores como la estabilidad económica, la equidad social y sistemas de protección estatal robustos.
El podio lo completaron Islandia y Dinamarca, consolidando el predominio de los países nórdicos en materia de bienestar.
Costa Rica es el único país latinoamericano en el top 10
El dato más relevante de la edición fue el salto de Costa Rica, que alcanzó el cuarto lugar y logró un resultado histórico para la región.
El país centroamericano escaló desde el puesto 23 en 2023, impulsado principalmente por la fortaleza de los vínculos sociales y familiares.
De esta manera, se convirtió en la primera nación latinoamericana en ingresar al grupo de los cinco países más felices del mundo.
Los 10 países más felices del mundo
El ranking global quedó conformado de la siguiente manera:
-
Finlandia
Islandia
Dinamarca
Costa Rica
Suecia
Noruega
Países Bajos
Israel
Luxemburgo
Suiza
Los países con menor nivel de bienestar
En el otro extremo, el informe identificó a los países con peores indicadores de calidad de vida:
-
Tanzania
Egipto
República Democrática del Congo
Líbano
Yemen
Botsuana
Zimbabwe
Malawi
Sierra Leona
Afganistán
En qué puesto se ubica Argentina
En la región, México se destacó al ubicarse en el puesto 12, liderando el bloque latinoamericano fuera del top 10.
Por su parte, la Argentina descendió posiciones: pasó del lugar 42 en 2025 al 44 en 2026, con un puntaje de 6.430.
Otros países de la región se ubicaron en:
-
Uruguay: puesto 31
-
Brasil: puesto 32
-
Chile: puesto 50
-
Paraguay: puesto 57
El informe también reflejó retrocesos en economías desarrolladas. Estados Unidos salió del grupo de los diez primeros y cayó al puesto 23. Alemania se ubicó en el lugar 17, mientras que el Reino Unido descendió al puesto 29.
La influencia de la tecnología
La edición 2026 incorporó un análisis específico sobre el impacto de la tecnología en la calidad de vida.
El informe señaló que los adolescentes que utilizaron redes sociales durante más de siete horas diarias registraron menores niveles de satisfacción.
Este fenómeno se observó especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde se detectaron caídas significativas en el bienestar de menores de 25 años.
En contraste, quienes utilizaron estas plataformas menos de una hora por día mostraron niveles de bienestar superiores incluso a aquellos que no las utilizaron en absoluto.
Para abordar este fenómeno, los investigadores incorporaron nuevas metodologías y convocaron a especialistas, en un intento por comprender cómo el uso digital influye en la percepción de felicidad en las sociedades contemporáneas.
- Temas
- felicidad
- ONU
- Latinoamérica
Dejá tu comentario