Ranking mundial de la felicidad: solo un país de América Latina figura en el top 10

El informe fue realizado la Universidad de Oxford. El índice marca una fuerte presencia de naciones europeas.

Se publicó un nuevo informe que determina el ranking de felicidad mundial.

El Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford , junto a la consultora Gallup y con el respaldo de las Naciones Unidas , difundió la edición 2026 del informe global sobre felicidad . El estudio evaluó la percepción de bienestar en 143 países y volvió a mostrar una fuerte presencia de naciones europeas en los primeros lugares, aunque dejó una sorpresa destacada en América Latina .

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Por noveno año consecutivo, Finlandia se mantuvo en la cima del ranking . El informe vinculó este liderazgo con factores como la estabilidad económica , la equidad social y sistemas de protección estatal robustos.

El podio lo c ompletaron Islandia y Dinamarca , consolidando el predominio de los países nórdicos en materia de bienestar.

El dato más relevante de la edición fue el salto de Costa Rica , que alcanzó el cuarto lugar y logró un resultado histórico para la región.

El país centroamericano escaló desde el puesto 23 en 2023 , impulsado principalmente por la fortaleza de los vínculos sociales y familiares.

De esta manera, se convirtió en la primera nación latinoamericana en ingresar al grupo de los cinco países más felices del mundo.

Los 10 países más felices del mundo

El ranking global quedó conformado de la siguiente manera:

Finlandia

Islandia

Dinamarca

Costa Rica

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza

Los países con menor nivel de bienestar

En el otro extremo, el informe identificó a los países con peores indicadores de calidad de vida:

Tanzania

Egipto

República Democrática del Congo

Líbano

Yemen

Botsuana

Zimbabwe

Malawi

Sierra Leona

Afganistán

En qué puesto se ubica Argentina

En la región, México se destacó al ubicarse en el puesto 12, liderando el bloque latinoamericano fuera del top 10.

Por su parte, la Argentina descendió posiciones: pasó del lugar 42 en 2025 al 44 en 2026, con un puntaje de 6.430.

Ranking felicidad.jpg Argentina ocupa el puesto 42. Archivo

Otros países de la región se ubicaron en:

Uruguay : puesto 31

Brasil : puesto 32

Chile : puesto 50

Paraguay: puesto 57

El informe también reflejó retrocesos en economías desarrolladas. Estados Unidos salió del grupo de los diez primeros y cayó al puesto 23. Alemania se ubicó en el lugar 17, mientras que el Reino Unido descendió al puesto 29.

La influencia de la tecnología

La edición 2026 incorporó un análisis específico sobre el impacto de la tecnología en la calidad de vida.

El informe señaló que los adolescentes que utilizaron redes sociales durante más de siete horas diarias registraron menores niveles de satisfacción.

Este fenómeno se observó especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde se detectaron caídas significativas en el bienestar de menores de 25 años.

En contraste, quienes utilizaron estas plataformas menos de una hora por día mostraron niveles de bienestar superiores incluso a aquellos que no las utilizaron en absoluto.

Para abordar este fenómeno, los investigadores incorporaron nuevas metodologías y convocaron a especialistas, en un intento por comprender cómo el uso digital influye en la percepción de felicidad en las sociedades contemporáneas.