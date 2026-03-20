Reino Unido habilita bases a EEUU tras ataques en Ormuz, pero dice no involucrarse en la guerra + Seguir en









Londres autorizó el uso de instalaciones militares luego de agresiones iraníes contra petróleos en Ormuz.

El permiso incluye bases en Inglaterra y el Índico, en medio del impacto global por la crisis en el estrecho de Ormuz

Luego de una reunión de ministros, Reino Unido autorizó este viernes el uso de sus bases militares para EEUU. Según el Times de Londres, las instalaciones serían de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Fairford, Inglaterra, y la de la isla de Diego García, en el archipiélago de Chagos, en el océano Índico. El permiso se da luego de que Irán, en el marco de la guerra en Medio Oriente, atacara barcos petroleros de bandera irlandesa, en el estrecho de Ormuz, pasaje marítimo que concentra la circulación del 20% del petróleo mundial.

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Estos ataques en Ormuz fueron calificados de "imprudentes" y buscan "agravar el impacto económico" de la guerra, según un comunicado de Downing Street. A pesar de ofrecer las bases militares, Londres no quiere "verse involucrado en el conflicto en general".

En la región del Golfo, los pilotos británicos ya han superado 700 horas de vuelo y mantiene su mayor flota aérea en los últimos 15 años.

Donald Trump tildó de "cobardes" a sus aliados de la OTAN y aseguró que la alianza es solo "un tigre de papel" sin EEUU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar el tono contra sus socios internacionales y apuntó directamente contra la OTAN por su escaso involucramiento en el conflicto contra Irán. En una serie de mensajes, el mandatario calificó de "cobardes" a los aliados históricos de Washington y cuestionó su falta de compromiso en un escenario que ya impacta de lleno en los mercados globales.

"¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!", lanzó Trump en redes sociales, en una frase que sintetiza su malestar con el bloque.

La presión de Donald Trump sobre la OTAN El reclamo no es nuevo, pero se da en un momento particularmente sensible. La Casa Blanca viene presionando a sus socios —que no fueron consultados ni informados previamente sobre el inicio de las operaciones el 28 de febrero— para que colaboren en una tarea clave: garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, punto neurálgico por donde circula una porción significativa del comercio energético mundial. image