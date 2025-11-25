Robo del Louvre: cuatro nuevas personas fueron detenidas y una sería parte del grupo que ingresó al museo

Los nuevos detenidos son dos hombres y dos mujeres de entre 31 y 40 años. Uno de ellos está acusado de “robo organizado” y los sospechosos bajo custodia policial ya son ocho.

Una de las últimas personas detenidas sería el cuarto integrante del grupo que entró al Museo para ejecutar el hurto.

La justicia de Francia realizó cuatro nuevas detenciones en el marco de la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre . Entre ellos, figuraría uno de los integrantes del grupo que ingresó al edificio y está acusado bajo la figura de “robo organizado”.

Según informó la fiscal de París, Laure Beccuau , los arrestados -dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40- fueron puestos bajo custodia policial mientras avanza la causa por el hurto de piezas valuadas en uno u$s100 millones, aún sin recuperar.

El operativo, realizado tras más de un mes de seguimiento discreto, permitió capturar al presunto cuarto integrante del comando que ingresó al museo del 19 de octubre. Este sospechoso fue detenido por la brigada antipandillas de la Dirección de Policía Judicial de París , en cumplimiento de una orden de los jueces de instrucción, detalló el diario Le Parisien.

Esta persona, acusada de “robo organizado” y “asociación ilícita” , sería un viejo conocido de las fuerzas de seguridad presuntamente vinculado con los otros implicados. Todos ellos originarios o residentes de Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis .

Por otro lado, la fiscalía confirmó que las otras tres personas detenidas este martes fueron atrapadas en el departamento de Mayenne y pertenecerían al círculo cercano del grupo. En total, ocho sospechosos permanecen ahora bajo custodia en París mientras se intenta reconstruir la cadena de responsabilidades y determinar si existieron autores intelectuales detrás del hurto.

Las primeras detenciones

A la semana del impactante robo de joyas en el Museo del Louvre, las autoridades francesas lograron detener a dos hombres presuntamente involucrados en el caso que conmocionó al país.

Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia, mientras que el otro fue capturado en Seine-Saint-Denis, en la región parisina.

Los investigadores confirmaron que ambos serían parte del grupo que, el domingo pasado, ingresó al museo en plena luz del día usando un montacargas para acceder por una ventana de la Galería de Apolo. En apenas siete minutos, los ladrones rompieron dos vitrinas y escaparon en motocicletas con ocho joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina, piezas de enorme valor histórico y artístico.



Unos días después, el sábado 1 de noviembre, la policía de Francia detuvo a otras dos personas —un hombre de 37 años y una mujer de 38— acusadas de participar. El hombre, con antecedentes penales, fue imputado por robo y asociación delictuosa, mientras que la mujer enfrenta cargos por complicidad en robo organizado y asociación delictuosa.

Ambos detenidos quedaron en prisión preventiva, según confirmó la fiscal Laure Beccau. La mujer, residente en La Courneuve (un suburbio al norte de París), niega su participación en los hechos, según declaró su abogado, Adrien Sorrentino. Hasta ahora, las autoridades no han detallado el rol específico de la detenida en el asalto, que fue perpetrado por un comando de cuatro personas que irrumpió en la Galería de Apolo del Louvre.