Rusia exige una "aclaración inmediata" sobre la captura de Nicolás Maduro que anunció EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia reclamó este sábado una “aclaración inmediata” sobre la situación en Venezuela , luego de que Estados Unidos afirmara que capturó y trasladó fuera del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

A través de un comunicado , la cancillería rusa expresó su alarma por las versiones difundidas desde Washington. “ Estamos extremadamente preocupados por los informes de que el presidente venezolano Maduro y su esposa fueron expulsados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de hoy por parte de Estados Unidos ”, señaló el texto oficial.

En ese marco, el ministerio subrayó la necesidad de obtener información concreta y sostuvo: “ Pedimos que se aclare inmediatamente esta situación ”.

Desde Moscú , las autoridades remarcaron que, en caso de confirmarse, este tipo de acciones representarían una “violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente” , un principio que definieron como central dentro del derecho internacional . La declaración enfatizó que el respeto a la soberanía constituye una norma fundamental en las relaciones entre países.

Además, Rusia ya condenó con anterioridad lo que calificó como un “acto de agresión armada contra Venezuela” por parte de Estados Unidos. En ese pronunciamiento, la cartera diplomática consideró “insostenible” cualquier justificación presentada para respaldar ese tipo de operaciones y reiteró su rechazo a toda forma de intervención que vulnere el orden internacional.

Donald Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

El presidente de EEUU anunció que el país norteamericano capturó a Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

Mensaje Trump El mensaje de Donald Trump.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social.

Además, durante la madrugada, en una breve entrevista telefónica con The New York Times, el republicano volvió a calificar la operación como “brillante”.

La operación de EEUU sobre Venezuela

Fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la madrugada de este sábado en Caracas. Tras difundirse la noticia, la dictadura venezolana de Nicolás Maduro publicó un comunicado en el que repudió lo que definió como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y, en paralelo, declaró el estado de emergencia.

En los videos que circularon se observó el impacto de las detonaciones, con densas columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos reportaron presuntos ataques aéreos contra instalaciones militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, acompañados por el ruido constante del paso de aviones.

El lunes pasado, Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, un hecho que marcó lo que significó el primer ataque terrestre estadounidense en ese país.