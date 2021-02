La validación independiente de la eficacia de la Sputnik V da "jaque mate" a las polémicas, dice Rusia

París - La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia de 91,6% frente al covid-19 en sus manifestaciones sintomáticas y del 100% para prevenir casos graves, según un análisis de los ensayos clínicos publicado ayer por la prestigiosa revista médica The Lancet y validado por expertos independientes. En medio de un impacto internacional positivo, que se reflejó en las portadas de sitios web como The Washington Post, The Times y El País, entre varios otros, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev, afirmó que el artículo “es un jaque mate para quienes la criticaban y responde las preguntas de los que tenían dudas”.