Lundin Mining compra 30% de Los Helados y refuerza su presencia en el Distrito Vicuña

La minera canadiense se convertirá en socio minoritario del proyecto cuprífero ubicado en Chile, uno de los mayores recursos de cobre y oro sin desarrollar del mundo. La operación fortalece el posicionamiento del Distrito Vicuña, que integra proyectos clave en Chile y Argentina.

Los Helados se encuentra a unos 10 kilómetros del proyecto Josemaría de Lundin Mining, en desarrollo en San Juan.

El mapa de inversiones mineras en la cordillera andina suma un nuevo movimiento estratégico. La compañía Lundin Mining acordó adquirir la participación del 30,9% que tenía la firma japonesa JX Advanced Metals Corporation en el proyecto Los Helados , uno de los yacimientos de cobre y oro más relevantes aún sin desarrollar del mundo y parte del creciente Distrito Vicuña .

La operación -sujeta a condiciones de cierre- convierte a Lundin Mining en socio minoritario del proyecto, mientras que la canadiense NGEx Minerals continuará como operador y accionista mayoritario dentro del Acuerdo de Exploración Conjunta que rige el desarrollo del yacimiento.

“Nos complace contar con Lundin Mining como nuestro nuevo socio minoritario en Los Helados y creemos que esta alianza tiene el potencial de abrir nuevas opciones para impulsar el proyecto hacia su desarrollo”, afirmó Wojtek Wodzicki , presidente y CEO de NGEx Minerals.

Días atrás, NGEx Minerals anunció resultados sobresalientes de perforación en Lunahuasi, en San Juan , con intersecciones de más de un kilómetro y tramos de cobre equivalente de muy alta ley. Pero al mismo tiempo, la compañía inició tareas de prospección y perforación en La Rioja a través de su subsidiaria Pampa Exploración . El proyecto Solitario 17 busca extender el distrito Vicuña hacia territorio riojano y abre una nueva etapa de inversiones, empleo local y desarrollo productivo.

El proyecto Los Helados se ubica en la Región de Atacama , en Chile, a unos 17 kilómetros de la mina Caserones , también operada por Lundin Mining, y a 10 kilómetros del proyecto Josemaría , actualmente en desarrollo en la provincia argentina de San Juan .

Esa cercanía abre la puerta a sinergias operativas y de infraestructura, especialmente con la planta de procesamiento de Caserones. Según explicó Wodzicki, el recurso de Los Helados presenta leyes de cobre, oro y plata superiores a las que actualmente se explotan en esa operación, lo que podría habilitar en el futuro alternativas de procesamiento compartido.

Los estudios metalúrgicos preliminares indican que el yacimiento podría producir concentrado de cobre de alta calidad con contenido significativo de metales preciosos, reforzando su atractivo dentro del creciente mercado global de minerales críticos para la transición energética.

Un distrito minero en plena expansión

El Distrito Vicuña se consolida así como uno de los polos de exploración cuprífera más prometedores del planeta. En esa zona convergen proyectos de gran escala como Filo del Sol, Josemaría, Los Helados y la operación Caserones, conformando un corredor mineral binacional con potencial para convertirse en uno de los mayores centros de producción de cobre del mundo.

Dentro de ese esquema, NGEx Minerals también controla el 100% del proyecto Lunahuasi, ubicado en San Juan, apenas nueve kilómetros al sudoeste de Los Helados, lo que refuerza la integración geológica y estratégica del distrito.

Además, el proyecto Josemaría forma parte de Vicuña Corp., la sociedad creada por BHP y Lundin Mining, que poseen cada una el 50% de participación para avanzar con el desarrollo de ese activo.

La entrada de Lundin Mining en Los Helados no sólo amplía su presencia en el distrito, sino que también consolida una estrategia regional de cobre de largo plazo, en momentos en que la demanda global por este metal —clave para electrificación, energías renovables y electromovilidad— proyecta un fuerte crecimiento en las próximas décadas.