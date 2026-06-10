Murió Orlando Senna, un referente del cine y la cultura de Brasil

Senna dedicó su trayectoria a "la defensa de la cultura como instrumento de transformación social", señaló el Ministerio de Cultura de Brasil.

El cineasta brasileño Orlando Senna , estrechamente vinculado al Cinema Novo y un destacado nombre de la cultura de su país, murió a los 86 años, informó el martes el Ministerio de Cultura de Brasil

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Senna dedicó su trayectoria a "la defensa de la cultura como instrumento de transformación social" , señaló el ministerio en un comunicado en Instagram, al expresar solidaridad a quienes fueron inspirados por "su obra, su generosidad y su dedicación a la cultura brasileña"

El ministerio no precisó la causa ni las circunstancias del fallecimiento

Embed - Ministério da Cultura on Instagram: "O MinC manifesta profundo pesar pelo falecimento de Orlando Senna, ex-secretário nacional do Audiovisual e um dos mais importantes nomes da cultura brasileira. Cineasta, escritor, jornalista, dramaturgo, professor e gestor cultural, dedicou sua trajetória ao fortalecimento do audiovisual, da comunicação pública e das políticas culturais no Brasil. Nascido no distrito de Afrânio Peixoto, em Lençóis (BA), Orlando Senna construiu uma carreira marcada pela criação artística, pela formação de profissionais e pela defesa da cultura como instrumento de transformação social. Seu legado reúne contribuições fundamentais para o cinema brasileiro, a televisão pública e o desenvolvimento de políticas voltadas ao audiovisual no país e na América Latina. No cinema, contribuiu para obras marcantes da cinematografia nacional, entre elas Iracema, Uma Transa Amazônica, dirigida em parceria com Jorge Bodanzky, além dos roteiros de O Rei da Noite e Ópera do Malandro. Ao longo de sua trajetória, destacou-se pela defesa de uma produção audiovisual conectada à diversidade cultural brasileira e aos desafios sociais do país. À frente da Secretaria Nacional do Audiovisual, desempenhou papel decisivo na formulação e consolidação de políticas públicas para o setor. Entre suas contribuições, esteve a criação da TV Brasil, emissora da qual também assumiu a direção-geral. Sua atuação ajudou a ampliar o acesso à produção audiovisual brasileira e a fortalecer a comunicação pública no país. Orlando Senna também exerceu funções de destaque em diversas instituições culturais. Foi diretor do Centro de Dramaturgia do Instituto Dragão do Mar, em Fortaleza (CE), presidente da Televisión América Latina (TAL), diretor de programação da CineBrasilTV e integrante dos conselhos da Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano e da Spcine. Ao lado de Gabriel García Márquez e Fernando Birri, fundou a Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños (EICTV), em Cuba, referência internacional na formação audiovisual. O MinC expressa solidariedade a todas as pessoas que foram inspiradas por sua obra, sua generosidade e sua dedicação à cultura brasileira."

Nacido el 25 de abril de 1940 en Lençóis, en el estado de Bahia (noreste), dedicó más de cinco décadas al cine, la televisión y la gestión cultural

Director, guionista, escritor, periodista, dramaturgo y gestor cultural, su obra más emblemática fue "Iracema - Uma Transa Amazônica" (1975), codirigida con Jorge Bodanzky, un clásico de la cinematografía brasileña que aborda los impactos sociales de la ocupación de la Amazonia durante la dictadura militar

También escribió los guiones de "O Rei da Noite" y "Ópera do Malandro".

Entre 1991 y 1994 dirigió la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Eictv), en Cuba, fundada por Gabriel García Márquez y Fernando Birri, y referente en la formación de generaciones de cineastas latinoamericanos

En la década de 2000 ocupó la Secretaría Nacional del Audiovisual, desde donde impulsó políticas culturales de alcance nacional y regional. Fue uno de los artífices de la creación de la televisora pública TV Brasil

A finales de abril, Senna había participado en una retrospectiva en su honor realizada en la Caixa Cultural de Rio de Janeiro