Tensión en Bélgica: 40.000 manifestantes marchan contra el ajuste económico y chocan con la policía

Una serie de revueltas tomaron las calles de Bruselas para reclamar por el debate del presupuesto federal. Entre las "líneas rojas", señalaron el aumento del IVA mientras el gobierno tiene la presión de conseguir 10 millones de euros adicionales para completar el monto estimado.

Se calculan entre 30.000 y 50.000 manifestantes en el centr de Bruselas.

Una serie de manifestaciones , lideradas por sindicatos y trabajadores, azotan la capital de Bélgica, Bruselas, en rechazo a medidas económicas preparadas por el gobierno del primer ministro Bart De Wever . Al menos unas 40.000 personas reclamaron por una posible suba de impuestos al consumo, que derivaría en un ajustes al bolsillo.

Los disturbios se dan en el medio de negociaciones llevadas adelante por el gobierno belga sobre el presupuesto federal de cara a 2029. Sin embargo, el medio Standaard advirtió que estas charlas "siguen sin cobrar impulso" y detalló que esta mañana De Wever "se limitó a mantener conversaciones individuales con sus viceprimeros ministros".

A su vez, el medio local Le Soir destacó que se calculan entre 30.000 y 50.000 manifestantes , entre datos sindicales y policiales. El sindicato FGTB , uno de los más grandes del país, afirmó que esperan "que el gobierno rectifique su rumbo" y establecieron una serie de "líneas rojas", entre las que figura el aumento del IVA. De lo contrario, llevarían adelante una serie de huelgas generales a entre octubre y noviembre.

"Si esta advertencia queda sin respuesta y el gobierno cruza alguna de estas líneas rojas durante la reunión presupuestaria de octubre, la FGTB tiene el mandato de convocar una huelga general durante la semana del 23 de noviembre" , advirtió el gremio.

El sindicato FGTB, uno de los más grandes del país, afirmó que esperan "que el gobierno rectifique su rumbo".

Mientras tanto, este viernes se anunció una huelga ferroviaria para el próximo lunes 12 de octubre, a la vez que se registran demoras en el transporte público , por suspensión parcial de las principales líneas de los servicios de subte, tranvías y colectivos.

Además, se cancelaron al menos 100 vuelos en el Aeropuerto de Bruselas debido al escaso personal "en la empresa de manipulación de equipajes Alyzia, cuyos trabajadores participan en la protesta contra las medidas del gobierno federal", indicó Le Soir.

También se registraron incidentes con la policía, en el medio de ataques con petardos, fuegos artificiales, palos y botellas de vidrio, junto a la participación de bomberos y uso de gas lacrimógeno.

Los sindicatos amenazan con llevar adelante una serie de huelgas generales a entre octubre y noviembre. Le Soir

Los reclamos se originaron en medio de la presión que enfrenta el gobierno para conseguir 10.000 millones de euros para ajustar el presupuesto a las normas europeas de gasto, con proyección a los próximos tres años. Sin embargo, hay "poco optimismo respecto a que logre cumplir ese plazo", indicaron en Standaard Be.

Este jueves, el primer ministro reiteró en el Parlamento su advertencia sobre una posible "bola de nieve" de intereses, lo cual puede impactar en las cuentas públicas a partir de 2029, o incluso antes, si no se adoptan "medidas claras de consolidación fiscal". Según De Wever, ello exigiría "intervenciones mucho más dolorosas que las que se barajan actualmente".

Francia intenta desactivar el conflicto estudiantil con una reunión clave en medio de la ola de protestas

El Gobierno francés recibirá este jueves a representantes de las tres principales organizaciones estudiantiles en un intento por abrir una instancia de diálogo y contener las protestas que atraviesan al país desde finales de septiembre. La reunión tendrá lugar mientras continúan los bloqueos y los alumnos reclaman medidas inmediatas para mejorar sus condiciones educativas.

El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, y su par de Educación Superior, Philippe Baptiste, se reunirán durante la tarde con representantes de USL, Renouveau Lycéen y Lycéens!, las organizaciones que mantienen los reclamos ante la falta de anuncios concretos por parte del Ejecutivo.

El encuentro llega después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, reconociera públicamente el malestar: “Nadie puede permanecer indiferente a las angustias que expresan”, afirmó el miércoles, aunque postergó las “primeras decisiones” hasta finales de octubre.