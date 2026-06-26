Terremotos en Venezuela: ACNUR puso en marcha un mecanismo para enviar ayuda desde Argentina + Agregar ámbito en









La Agencia de ONU para los Refugiados habilitó un sistema para enviar asistencia a la población afectada. Cómo hacerlo.

La Agencia de ONU para los refugiados puso en marcha un mecanismo para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos.

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron Venezuela durante la noche del miércoles 24 de junio y provocaron una situación de emergencia humanitaria en distintas regiones del país. Ante la crítica condición en la que se encuentra la población de las zonas afectadas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) puso en marcha un plan para enviar ayuda directa. Cómo colaborar.

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El movimiento telúrico afectó principalmente al distrito de la capital, Caracas, y a los estados de Miranda, Carabobo, Yaracuy y La Guaira, dejando daños en viviendas, hospitales, infraestructura crítica y servicios esenciales. Se estima que hay al menos 589 muertos y miles de desaparecidos.

El Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y continúa concentrando sus esfuerzos en las tareas de búsqueda y rescate, la atención médica y la evaluación de daños. Entre las afectaciones registradas se encuentran daños en al menos ocho hospitales, interrupciones en servicios públicos y graves impactos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde los vuelos fueron suspendidos o cancelados.

Cómo donar desde Argentina a través de ACNUR La situación genera especial preocupación por el impacto sobre las poblaciones más vulnerables, incluidas personas refugiadas, retornadas y otras personas en situación de riesgo. En La Guaira, las autoridades informaron el colapso de un centro de acogida temporal que albergaba a aproximadamente 140 personas retornadas recientemente al país, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

Frente a esa situación, desde ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, anunciaron que se encuentran realizando "tareas en el terreno junto a las autoridades venezolanas y otras organizaciones humanitarias" en las zonas afectadas para coordinar "una respuesta rápida y eficaz".

"El organismo se encuentra movilizando personal y suministros de emergencia a contrarreloj, con el objetivo de brindar asistencia vital y de emergencia a las personas afectadas", informaron. Asimismo, comunicaron que se habilitó una vía para poder enviar ayuda monetaria desde Argentina a través del siguiente link.

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