TikTok y EEUU: el gobierno de Donald Trump avanza en un acuerdo para controlar el algoritmo en su territorio

La Casa Blanca confirmó un acuerdo que otorgaría a empresas estadounidenses el control del algoritmo y los datos de TikTok en EEUU.

El presidente estadounidense aseguró haber llegado a un entendimiento con Xi Jinping sobre el futuro de la aplicación en EEUU. Foto: Reuters

El gobierno de Donald Trump, anunció que Estados Unidos controlará el algoritmo y la gestión de datos de TikTok dentro de su territorio, en un acuerdo alcanzado con la empresa matriz china ByteDance. La firma podría concretarse en los próximos días, aunque Pekín aún no se pronunció oficialmente al respecto.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el entendimiento establece que seis de los siete miembros de la junta directiva de TikTok en EEUU serán ciudadanos estadounidenses. Además, la administración de datos quedará bajo responsabilidad de Oracle, la empresa tecnológica fundada por Larry Ellison, aliado político de Donald Trump.

Trump Tik Tok La empresa tecnológica de Larry Ellison será la encargada de gestionar los datos y la privacidad de TikTok en Estados Unidos.

En declaraciones a Fox News, Leavitt afirmó: "La gestión de datos y privacidad estará a cargo de una de las empresas tecnológicas más grandes de EEUU, Oracle, y el algoritmo también estará controlado por EEUU" y agregó: "Así que todos esos detalles ya están acordados. Ahora solo necesitamos que se firme este acuerdo."

Trump y su giro respecto a TikTok El presidente Donald Trump confirmó que habló con su par chino, Xi Jinping, sobre el futuro de la aplicación. A través de Truth Social calificó la charla de "productiva" y agradeció el aval de Pekín a las negociaciones. Sin embargo, la agencia estatal china Xinhua evitó ratificar la aprobación del acuerdo.

El mandatario, que durante su primer mandato pidió prohibir TikTok, cambió luego de estrategia. Incluso utilizó la red social como herramienta para conectar con votantes jóvenes en su campaña presidencial de 2024. Donald Trump Seis de los siete puestos en la junta de TikTok en EE.UU. estarán ocupados por ciudadanos estadounidenses. Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones fue quién tendría la propiedad del algoritmo que personaliza el contenido para los 170 millones de usuarios estadounidenses. Trump evitó responder si un comprador nacional debería crear un sistema nuevo o si podrá continuar con el actual. Contexto legal y de seguridad En enero, la Corte Suprema de EEUU confirmó la ley que obliga a ByteDance a desprenderse de sus operaciones en el país. TikTok llegó a desaparecer brevemente de las tiendas de aplicaciones, pero la prohibición se postergó tras nuevas conversaciones. El Departamento de Justicia ha señalado que el acceso de TikTok a datos de usuarios estadounidenses supone un riesgo de seguridad nacional de "inmensa profundidad y escala".