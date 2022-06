Masacre en Texas: imágenes muestran que la policía podría haber evitado el tiroteo

Según los medios estadounidenses que pudieron acceder al documento del caso, el atacante irrumpió en el colegio a las 11:33 hora local y 11 policías llegaron al cabo de tres minutos. Un agente con un escudo antibalas ya estaba en el edificio a las 11:52.

Los datos se dieron a conocer luego de que el jefe de policía de las escuelas de Uvalde, Peter Arredondo, informara de que el atacante había "disparado mucho" y que los agentes solo tenían "pistolas", según los medios.

Según los informes, Arredondo trató de hablar con el joven y le preguntó si podía escucharlo.

Cómo fue la masacre

A las 12.50, casi una hora después, la policía logró abrir la puerta del aula donde estaba el tirador, que murió casi instantáneamente por los disparos de miembros de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Otro de los datos que se dieron a conocer es que los niños, durante la matanza, llamaban al teléfono de emergencias para informar de las múltiples víctimas de disparos, mientras que los padres trataban de acceder al edificio para acudir a su rescate. Sin embargo, la policía les impidió el paso.

Los mensajes de los niños no llegaron a los efectivos policiales durante el tiroteo, que esperaban una mayor potencia de disparos para abrir fuego contra el asesino. Los agentes dedujeron erróneamente que el tirador estaba contenido.

El jefe de seguridad pública de Texas, Steven McCraw, aseguró que había suficientes policías en la escena del tiroteo para detener al atacante tres minutos después de que ingresara al edificio.

"Los agentes tenían armas, los niños no tenían ninguna. Los agentes tenían chalecos antibalas, los niños no tenían ninguno. Los agentes tenían entrenamiento, el sujeto no lo tenía", aseguró.

"Tres minutos después de que el sujeto ingresara al edificio, había una cantidad suficiente de agentes armados con chalecos antibalas para aislar, distraer y neutralizar al sujeto", agregó.