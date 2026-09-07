Tokio prohibirá más de la mitad de los alquileres temporales en un barrio turístico

La medida alcanzará a los alojamientos ofrecidos por plataformas como Airbnb y responde al aumento de reclamos vinculados con la presencia de visitantes.

Shinjuku, uno de los barrios más importantes y concurridos de Tokio.

Shinjuku , uno de los distritos más conocidos de Tokio , planea prohibir más de la mitad de los alojamientos de corta estadía que funcionan en su territorio . La medida alcanzaría también a las propiedades ofrecidas a través de plataformas como Airbnb y busca responder al aumento de los conflictos entre residentes y turistas.

La zona combina una intensa actividad comercial y de entretenimiento con numerosos sectores residenciales. En los últimos meses, los vecinos expresaron su malestar por situaciones vinculadas con el comportamiento de algunos visitantes , como la acumulación de basura, el consumo de tabaco en lugares no permitidos y los ruidos molestos.

Ante este escenario, las autoridades locales preparan una modificación de las normas vigentes. Un funcionario de Shinjuku encargado de controlar los alquileres vacacionales explicó a la AFP que el distrito "planea revisar la ordenanza actual para prohibir el alojamiento privado" en áreas residenciales y sectores próximos a escuelas.

"A medida que ha aumentado el número de negocios de alojamiento privado, también se han incrementado las quejas y los problemas en torno a ellos ", señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Según detalló, las nuevas restricciones afectarían a más del 50% de los alquileres de corta duración del distrito, incluidos aquellos que ya están funcionando. El alcalde de Shinjuku tiene previsto presentar oficialmente el plan el martes.

El distrito concentra cerca del 10% de los aproximadamente 42.000 alquileres temporales registrados en Japón. Además, durante el año fiscal que terminó en marzo, las autoridades recibieron alrededor de un 40% más de denuncias relacionadas con este tipo de hospedaje.

El turismo masivo impulsa nuevas restricciones en Japón

La decisión se conoce en medio de un debate cada vez mayor sobre el impacto del turismo masivo en Japón. Ciudades como Kioto enfrentan problemas derivados de la concentración de visitantes, entre ellos aglomeraciones, dificultades en el tránsito y conflictos con los residentes.

La tendencia también se observa fuera de Japón. Nueva York y Barcelona, entre otras ciudades, adoptaron medidas para restringir los alojamientos ofrecidos a través de Airbnb y otras plataformas.