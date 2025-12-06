Los seis F-16 adquiridos por la Argentina a Dinamarca surcaron esta mañana el cielo porteño y exhibieron su capacidad supersónica, en un operativo que convocó a cientos de personas que se acercaron para presenciar el histórico pasaje de estas aeronaves sobre la Ciudad de Buenos Aires.
Las mejores fotos de la presentación de los aviones F-16
Cientos de vecinos se reunieron a presenciar el momento. Los vehículos fueron adquiridos a Dinamarca.
Ya se encuentran en el país los primeros seis aviones F-16 comprados por el Gobierno
Las unidades, que avanzaron en formación cerrada, irrumpieron poco después de las 8 con un vuelo rasante a 2000 pies de altura. Ingresaron desde la zona de Costanera Norte, cruzaron Plaza de Mayo, continuaron su recorrido sobre la Avenida 9 de Julio y siguieron hacia la Plaza de los Dos Congresos, en un trayecto breve pero impactante.
En distintos puntos de la Ciudad, numerosos vecinos se reunieron para observar el paso de los F-16, principalmente frente a la Casa Rosada y en las inmediaciones del Obelisco, donde las aeronaves sobrevolaron a unos 600 metros de altura y provocaron aplausos y registros en video de los presentes.
Las mejores fotos del vuelo de los aviones F-16
