6 de diciembre 2025 - 14:37

Las mejores fotos de la presentación de los aviones F-16

Cientos de vecinos se reunieron a presenciar el momento. Los vehículos fueron adquiridos a Dinamarca.

AP

Las unidades, que avanzaron en formación cerrada, irrumpieron poco después de las 8 con un vuelo rasante a 2000 pies de altura. Ingresaron desde la zona de Costanera Norte, cruzaron Plaza de Mayo, continuaron su recorrido sobre la Avenida 9 de Julio y siguieron hacia la Plaza de los Dos Congresos, en un trayecto breve pero impactante.

En distintos puntos de la Ciudad, numerosos vecinos se reunieron para observar el paso de los F-16, principalmente frente a la Casa Rosada y en las inmediaciones del Obelisco, donde las aeronaves sobrevolaron a unos 600 metros de altura y provocaron aplausos y registros en video de los presentes.

Las mejores fotos del vuelo de los aviones F-16

Presentación F-16 14
Presentación F-16 2
Presentación F-16 13
También sobrevolaron Congreso.

Presentación F-16 4
Presentación F-16 3
Los F-16 alcanzan una velocidad mach 2.

Presentación F-16 5
Los usuarios compartieron fotografías del momento a través de las redes sociales.

Presentación F-16 7
Presentación F-16 9
El ministro de Defensa, Luis Petri, fue reconocido por el Presidente por su gestión.

Presentación F-16 12
Vecinos se juntaron en la zona de Casa Rosada para ver la demostración aérea.

Presentación F-16 11
Las aeronaves sobrevolaron el cielo porteño de 8 a 8:45.

Presentación F-16 10
Milei encabezó el acto de presentación.

Presentación F-16 6
Las aeronaves partieron de Córdoba a CABA y luego volvieron a territorio cordobés para el acto oficial.

Presentación F-16 1
Llegaron los primers 6 F-16 al país.

