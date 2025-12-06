Las mejores fotos de la presentación de los aviones F-16 + Seguir en









Cientos de vecinos se reunieron a presenciar el momento. Los vehículos fueron adquiridos a Dinamarca.

Presentaron los aviones F-16 en Buenos Aires. AP

Los seis F-16 adquiridos por la Argentina a Dinamarca surcaron esta mañana el cielo porteño y exhibieron su capacidad supersónica, en un operativo que convocó a cientos de personas que se acercaron para presenciar el histórico pasaje de estas aeronaves sobre la Ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las unidades, que avanzaron en formación cerrada, irrumpieron poco después de las 8 con un vuelo rasante a 2000 pies de altura. Ingresaron desde la zona de Costanera Norte, cruzaron Plaza de Mayo, continuaron su recorrido sobre la Avenida 9 de Julio y siguieron hacia la Plaza de los Dos Congresos, en un trayecto breve pero impactante.

En distintos puntos de la Ciudad, numerosos vecinos se reunieron para observar el paso de los F-16, principalmente frente a la Casa Rosada y en las inmediaciones del Obelisco, donde las aeronaves sobrevolaron a unos 600 metros de altura y provocaron aplausos y registros en video de los presentes.

Las mejores fotos del vuelo de los aviones F-16 Presentación F-16 14 El vuelo fue a 2000 pies de altura. AP Presentación F-16 2 Su recorrido incluyo pasar por encima de la Avenida 9 de Julio. Presentación F-16 13 También sobrevolaron Congreso. Presentación F-16 4 Presentación F-16 3 Los F-16 alcanzan una velocidad mach 2. Presentación F-16 5 Los usuarios compartieron fotografías del momento a través de las redes sociales. Presentación F-16 7 Presentación F-16 9 El ministro de Defensa, Luis Petri, fue reconocido por el Presidente por su gestión. Presentación F-16 12 Vecinos se juntaron en la zona de Casa Rosada para ver la demostración aérea. Presentación F-16 11 Las aeronaves sobrevolaron el cielo porteño de 8 a 8:45. Presentación F-16 10 Milei encabezó el acto de presentación. Presentación F-16 6 Las aeronaves partieron de Córdoba a CABA y luego volvieron a territorio cordobés para el acto oficial. Presentación F-16 1 Llegaron los primers 6 F-16 al país.