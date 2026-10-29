Christine Lagarde renuncia a la presidencia del Banco Central Europeo y dejará su cargo en febrero

La titular del BCE dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, luego de muchas especulaciones. La salida anticipada busca garantizar una transición ordenada antes de los comicios presidenciales en Francia, donde lidera la extrema derecha.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde , anunció este jueves su renuncia del organismo. Tras meses de rumores, la economista oficializó su salida este jueves en medio de un contexto de fuerte incertidumbre económica para el bloque europeo.

Lagarde dejará el Banco Central Europeo el 7 de febrero para acelerar la elección de su sucesor en Europa. La salida anticipada de la presidenta de la entidad busca evitar que el nombramiento coincida con las elecciones en Francia , donde Marine Le Pen encabeza los sondeos.

"La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027", señaló el BCE en un comunicado de prensa.

Cabe subrayar que Lagarde se desempeñó como directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) entre 2011 y 2019 . Bajo su gestión al frente del organismo multilateral, se aprobó en 2018 el acuerdo Stand-By que otorgó un crédito histórico de u$s45.000 millones a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los exgobernadores de los bancos centrales de Países Bajos y España, Klaas Knot y Pablo Hernández de Cos , se perfilan como los principales candidatos para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo.

El mandato de Christine Lagarde estaba previsto originalmente para finalizar a finales de octubre de 2027. Sin embargo, las especulaciones sobre una salida anticipada se venían intensificando desde hacía meses, mencionado al Foro Económico Mundial (WEF) como un destino probable.

Cabe subrayar que esta decisión se produce en un contexto en el que el Banco Central Europeo atraviesa un ciclo de suba de tasas, cuyo objetivo principal es contener el traslado a precios y salarios del shock registrado en la cotización del petróleo a raíz del conflicto bélico en Irán.

Sin embargo, el BCE debe lidiar también con el repunte en los rendimientos de la deuda soberana, con un impacto de notable gravedad en una Francia altamente endeudada. Este encarecimiento de los bonos estatales deriva en una suba de las condiciones de financiamiento tanto para los hogares como para las empresas, dinámica que, según advirtió la propia Lagarde, terminará actuando como un freno sobre el crecimiento económico y sobre la dinámica inflacionaria.

Contexto económico: La decisión ocurre en medio de la incertidumbre económica y un ciclo de suba de tasas del BCE.

Lo que sigue para el BCE

El BCE mantendría la tasa en 2,5% este jueves, pero dejaría la puerta abierta a una suba en diciembre. Afectado por el encarecimiento energético y la dureza del financiamiento en Europa, el organismo monetario hará una pausa operativa sin abandonar el sesgo restrictivo.

El organismo tiene previsto anunciar su decisión sobre las tasas de interés este jueves a las 14:15 CET (hora central europea), la cual será seguida media hora más tarde —a las 14:45 CET— por la habitual Conferencia de Prensa encabezada por su todavía presidenta, Christine Lagarde.