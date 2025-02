Donald Trump aseguró que no deportará al príncipe Harry de Inglaterra: "Ya tiene suficientes problemas con su esposa"

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump no dejó tema polémico sin expresarse: aranceles, frontera con México, guerra con Ucrania y ahora, el futuro del príncipe Harry del Reino Unido, fueron algunos de los tópicos sobre los que se posicionó el líder republicano. En las últimas horas, el mandatario estadounidense se pronunció sobre el futuro del exheredero al trono y afirmó no lo deportará. "No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa”, sostuvo Trump.