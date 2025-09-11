Nicolás Maduro proclamó el inicio de una nueva fase de "ofensiva permanente" en plena escalada de tensiones con EEUU

El venezolano dijo que los diversos territorios de su país "jamás le pertenecerán al imperio norteamericano". El plan se lanzó bajo el concepto de "resistencia activa y ofensiva permanente".

Este 'Plan Independencia 200' contempla, según Maduro, la activación de "284 frentes de batalla" en todos los puntos estratégicos del país.

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , anunció este jueves el arranque formal de un nuevo plan bajo el concepto de "resistencia activa y ofensiva permanente". La medida aspira a movilizar las capacidades de las Fuerzas Armadas en plena escalada de tensiones políticas y militares con EEUU .

" Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano ", proclamó Maduro durante un acto celebrado de madrugada.

Este 'Plan Independencia 200' contempla, según Maduro, la activación de "284 frentes de batalla" en todos los puntos estratégicos del país. "Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia", subrayó el mandatario venezolano.

Maduro enmarcó esta nueva operación, sin detalles precisos, dentro del "concepto de defensa integral de la nación" y en una "batalla fundamental para ganar y consolidar la paz". Con este fin, el gobierno también abrió varias jornadas de alistamiento a la Milicia Bolivariana.

Los dirigentes chavistas apelaron a la unidad nacional como contrapeso a la creciente presencia militar de EEUU en la región y en respuesta a acciones inéditas como el bombardeo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe. Según Washington, murieron once presuntos miembros del grupo Tren de Aragua.

Hace unos días, el canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, aseguró que su país no buscaba un enfrentamiento militar con EEUU, en medio de las crecientes tensiones con Washington en el Caribe. Horas antes, el secretario de Defensa de Donald Trump visitó un buque en Puerto Rico.

“No estamos apostando por el conflicto, ni queremos el conflicto”, dijo durante una entrevista este lunes a CNN en medio de un momento de alta tensión por la presencia de buques militares estadounidenses en el Caribe.

En esa ocasión, descartó una escalada militar de las tensiones, pero dijo que disuadirían cualquier posible amenaza: “Estamos negando la posibilidad de un conflicto porque estamos preparados para disuadir la posibilidad de un despliegue y tenemos una clara determinación de defender nuestro suelo patrio”, recalcó.