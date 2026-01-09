El empleo en EEUU sigue estancado, pero la desocupación bajó y no se esperan recortes de tasas en el corto plazo

La creación de puestos de trabajo fue menor a la esperada. Sin embargo, el nivel de desempleo se encuentra en niveles "aceptables" para la Reserva Federal.

En el mercado descuentan que en la próxima reunión no habrá modificaciones en la política monetaria.

La creación de empleo en EEUU se desaceleró más de lo previsto en diciembre, aunque la tasa de desempleo descendió a 4,4% , lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sin cambios las tasas de interés este mes.

Según informó esta mañana la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS) , las nóminas no agrícolas aumentaron en 50.000 puestos el mes pasado , tras un incremento revisado a la baja de 56.000 en noviembre.

El consenso de los economistas de Bloomberg había proyectado la creación de 66.000 empleos, mientras que los analistas de Reuters habían estimado 60.000 . En noviembre, el incremento de puestos de trabajo había sido de 64.000.

"Hay que recordar que el presidente de la Fed, Jerome Powell , sugirió que los funcionarios creen que la BLS está sobreestimando el crecimiento de las nóminas en alrededor de 60 mil por mes, lo que básicamente sugiere que el mercado laboral está estancado ", planteó el economista del Grupo ING , James Knightley.

Junto con el informe de empleo de diciembre, la BLS publicó la tasa de desocupación, que fue de 4,4% en diciembre, marcando su primer retroceso desde junio. A su vez, el nivel de desocupación en noviembre fue revisado a la baja de 4,6% a 4,5%.

Crece la economía, pero no el empleo

El informe de empleo sugiere que el mercado laboral norteamericano permanece estancado en lo que economistas denominaron como un sistema de "no contratar, no despedir".

El mercado de trabajo perdió impulso el año pasado, atribuido en gran medida a las agresivas políticas comerciales y migratorias del presidente norteamericano, Donald Trump, lo que redujo tanto la demanda como la oferta de trabajadores.

Donald Trump Los aranceles introdujeron altos niveles de incertidumbre en la economía norteamericana. Foto: The White House

La composición de los empleos creados se concentra en la educación privada y los servicios de salud, con 41.000 de los 50.000 puestos de trabajo creados en diciembre.

El resto de los sectores (tecnología, construcción, manufactura, servicios empresariales, servicios financieros, comercio minorista, transporte y logística, entre otros) solo representan el 7% de la creación de empleo durante ese período.

El informe también confirmó que EEUU está en un ciclo de crecimiento económico que no muestra una gran expansión del empleo. En este sentido, hace dos semanas, se conoció que el crecimiento anualizado del PBI norteamericano alcanzó un 4,3% en el tercer trimestre, mientras que para el último cuarto del 2025 la Fed de Atlanta estimó una suba de 5,4%.

El mercado no espera recortes de tasas

La persistente debilidad del mercado de trabajo llevó a la Fed a recortar su tasa de interés clave en tres ocasiones a finales de 2025, en busca de estimular el crédito, el consumo y la generación de empleo. Sin embargo, los funcionarios del banco central norteamericano indicaron que probablemente pausarían nuevas reducciones en los tipos de interés para tener una mejor perspectiva de la dirección de la economía.

De hecho, la tasa de desocupación de diciembre se ubica por debajo del límite de 4,5% que la Fed considera un nivel de desempleo "aceptable". En el mercado descuentan que en la próxima reunión, pactada para fines de enero, no habrá modificaciones en la política monetaria. Según el FedWatch de CME Group, se le asigna un 95% de probabilidades a esa posibilidad.

"El mercado continúa esperando el próximo recorte de la Fed recién en junio y los datos de hoy muy probablemente refuercen la idea de la incertidumbre de corto plazo generada por el cierre del gobierno en los principales datos económicos, con lo que no cambian mucho la narrativa previa", explicaron desde Balanz Research.

"El informe de empleo probablemente será bien recibido por los funcionarios de la Fed, ya que la tasa de desempleo, un indicador clave que siguen, bajó dos décimas porcentuales", afirmó Collin Martin, director de investigación y estrategia de renta fija del Schwab Center for Financial Research (SCFR).

"Los rendimientos subieron inicialmente tras la publicación, probablemente debido a la impactante caída de la tasa de desempleo, pero desde entonces han caído a niveles previos a la publicación, ya que un análisis exhaustivo del informe respalda la idea de que el mercado laboral continúa enfriándose. Esto no debería cambiar los planes a corto plazo de la Fed, y seguimos esperando que mantenga los tipos estables durante las próximas reuniones", agregó.

Por su parte, Knightley afirmó que "la política monetaria aún se describe como moderadamente restrictiva, se justifican nuevos recortes graduales de tasas". Sin embargo, planteó que "el informe del IPC de la próxima semana podría ser algo caliente, por lo que hay pocas perspectivas de recortes antes de la reunión del FOMC de marzo".