Bonistas venezolanos buscarán reestructurar la deuda pública: qué necesitan para que eso ocurra

Un grupo de tenedores locales esperan una apertura para iniciar negociaciones e intentar solventar la deuda.

Venezuela enfrenta una deuda de alrededor de u$s150.000 millones.

Un grupo clave de bonistas venezolanos aseguró este viernes que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración‌ de deuda con el país, a partir de que se le conceda la autorización‌ para tales discusiones.

En el marco de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura de su presidente, Nicolás Maduro, los tenedores mantienen la esperanza de reestructuración de la deuda soberana, informa Reuters.

venezuela dolar mercado Cuál es el estado de situación con la deuda venezolana La deuda venezolana se encuentra en situación de cesación de pagos, mientras que las actuales sanciones de Estados Unidos impiden al grupo entablar relaciones con el Gobierno venezolano sin una exención o permiso especial.

El "Comité de Acreedores de Venezuela está listo para iniciar un proceso‍ negociado (de reestructuración de la deuda), cuando se autorice", dijo en un comunicado el grupo, que incluye a empresas como GMO, Greylock Capital, Fidelity, T Rowe Price, Mangart Capital y Morgan Stanley Investment Management.

Tras años de recesión profunda y un esquema de sanciones de EEUU que dejó al país prácticamente fuera del sistema financiero internacional, Venezuela entró en default del pago de su deuda a fines de 2017. El incumplimiento alcanzó tanto a los bonos emitidos por el Estado como a los títulos colocados por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según consignó Reuters, el país acumula cerca de u$s60.000 millones en bonos en situación de default. Si se suman las obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales internacionales, la deuda externa total se ubica entre u$s150.000 millones y u$s170.000 millones, según el criterio utilizado para computar intereses y sentencias judiciales.