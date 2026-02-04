La Selección argentina ya eligió cuál será su bunker en el Mundial 2026 + Seguir en









El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y la AFA definieron la ciudad donde la Albiceleste hará base: será Kansas City.

La Selección Argentina ya eligió cuál será su bunker en el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la Selección Argentina hará base en Kansas City para el Mundial 2026. El actual campeón mundial tras coronarse en Qatar 2022, será el cabeza de serie del Grupo J en la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, donde tendrá como adversarios a Austria, Argelia y Jordania.

La decisión se tomó luego de varios viajes de inspección y un informe técnico detallado, encabezados por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas y ahora lo informó la AFA.

AFA confirmó mediante un comunicado que Kansas "sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero, principalmente, a las comodidades para la delegación".

Tras evaluar las alternativas, Kansas City fue considerada la opción más conveniente, principalmente por las comodidades para la delegación y la estratégica ubicación geográfica en relación con las sedes mundialistas.

image En lo que respecta a los entrenamientos, el lugar donde entrenarán los vigentes campeones del mundo será el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals de Sporting Kansas City.

A este espacio de entrenamientos se le debe sumar el hotel que brindar espacio para todos los integrantes de la delegación. El Hotel Origin se ubica en Kansas City, 30 kilómetros del centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, a 29.3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Kansas City y a solo 7.6 kilómetros de la Universidad del Sistema de Salud de Kansas City.