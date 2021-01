A través de un video, Trump llamó a la "unidad", pidió no recurrir a la violencia y evitó mencionar el impeachment

En el discurso grabado en video desde la Oficina Oval, Trump hizo "un llamado a todos los estadounidenses a superar las pasiones del momento y unirse como un solo pueblo estadounidense. Elijamos avanzar unidos por el bien de nuestras familias", dijo.

Trump repudió a sus partidarios que asaltaron el Congreso hace una semana, desencadenando un segundo "impeachment" en su contra en la Cámara de Representantes, diciendo que "nunca hay una justificación para la violencia". "Quienes participaron en los ataques de la semana pasada serán llevados ante la justicia", aseguró

Comunicado

Más temprano, mientras en el Capitolio los legisladores debatían si impulsaban el juicio político en su contra, Donald Trump llamó a que no “haya violencia” ante el anuncio de nuevas manifestaciones.

“A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que no haya violencia, infracción de la ley ni vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa”, indicó el mandatario saliente mediante un comunicado oficial de la Presidencia, tras el cierre de sus cuentas en redes sociales.

“Hago un llamado a todos los estadounidenses para ayudar a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias”, cerró Trump.

El Departamento de Defensa autorizó el despliegue de 15.000 efectivos para proteger el Capitolio y los alrededores en Washington, para evitar desbordes como la semana pasada. Asimismo, está previsto que actúen durante la asunción del presidente electo Joe Biden, el próximo 20 de enero.

Originalmente movilizados para brindar apoyo logístico a la policía, sus miembros comenzaron a portar armas anoche, tras recibir la autorización del Departamento de Defensa de EEUU.