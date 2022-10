Trump dice que "Twitter está en buenas manos" y elogia a Elon Musk

Desde el usuario @realDonaldTrump, el exmandatario generaba numerosas polémicas que giraban en torno a la vida social y política de Estados Unidos, las cuales iban dirigidas a sus 88 millones de seguidores. En mayo, Musk, fundador de Tesla y SpaceX, habló de un posible regreso de Trump a Twitter.

“Creo que no fue correcto vetar a Donald Trump. Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”, expresó el multimillonario.

“La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, agregó en uno de sus comunicados en el momento en el que se conoció la posible compra de la red social.

twitter.webp

Escándalo en Twitter: Musk echó al CEO

El dueño de Tesla y de SpaceX, tomó este jueves el control de la red social Twitter tras concluir su compra por u$s44.000 millones de dólares, según varios artículos de la prensa especializada estadounidense.

Luego de meses de una serie de idas y venidas, el hombre más rico del mundo echó con efecto inmediato al director ejecutivo de la compañía, Parag Agrawal, y a otros dos altos ejecutivos, según el Washington Post.

Además, Reuters informó que despidió al director financiero, Ned Segal, y al jefe de políticas y asuntos legales, Vijaya Gadde, según personas familiarizadas con el asunto, a quienes acusó de engañarlo a él y a los inversores de Twitter sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma de redes sociales.

Los tres directivos abandonaron el edificio escolados por la seguridad de la empresa, según informó la agencia.

Más temprano, el multimillonario intentó tranquilizar a los anunciantes de Twitter sobre el futuro de la plataforma en una carta abierta enviada este jueves, un día antes de que se espera que se complete su adquisición de la compañía por u$s44.000 millones.