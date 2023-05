Un empleado de IBM lleva 15 años de licencia

Un empleado de la empresa tecnológica IBM se encuentra de licencia nada menos que hace 15 años , e incluso decidió demandar a la compañía, por no recibir aumentos de sueldo.

Ian Clifford, de Gran Bretaña , tiene licencia por enfermedad, pero aún así decidió demandarlos por discriminación: según argumenta su salario no aumentó en los 15 años que lleva de baja.

De todas formas, Clifford no se mostró satisfecho y opinó que no era “suficientemente generoso”, y dejó en claro que su salario se “marchitaría” con el tiempo debido a la inflación.

Clifford se dio de baja por enfermedad en la empresa en septiembre de 2008 y seguía sin trabajar en 2013, en el momento que decidió presentar la demanda. El hombre aseguró que no recibió un aumento de sueldo ni vacaciones pagas mientras estuvo de licencia.

Según el plan de incapacidad de la empresa, una persona incapacitada para trabajar no es despedida, sino que sigue siendo un empleado y no tiene “ninguna obligación de trabajar”. Un empleado tiene derecho, hasta que se recupere, se jubile o fallezca, a cobrar el 75% de los ingresos.

vago 1.avif

La resolución del caso

Luego de un tiempo, un juez laboral desestimó la demanda y declaró: “La alegación es que la ausencia de aumento salarial constituye una discriminación por discapacidad porque supone un trato menos favorable que el dispensado a las personas no discapacitadas”.

“Esta alegación no se sostiene porque sólo los discapacitados pueden beneficiarse del plan. No es discriminación por discapacidad que el Plan no sea aún más generoso”, sumó.