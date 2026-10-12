Un incendio arrasó el mercado más antiguo de París y encendió las alarmas por su estructura

El Marché des Enfants-Rouges, fundado en 1615 y declarado monumento clave en la historia parisina, quedó destruido tras un incendio que se desató durante la madrugada. Más de 100 bomberos participaron del operativo.

El histórico Marché des Enfants-Rouges , uno de los espacios comerciales más emblemáticos de París , quedó prácticamente reducido a escombros luego de un incendio que se inició alrededor de las 3 de la madrugada. Las llamas afectaron una superficie de unos 1.000 metros cuadrados y provocaron daños graves en la estructura del mercado, que tiene más de cuatro siglos de historia.

El siniestro movilizó a numerosas dotaciones de bomberos, que trabajaron para controlar el fuego y evitar que se extendiera a los edificios cercanos. Aunque no hubo víctimas, las autoridades advirtieron que parte de la estructura metálica se derrumbó y que persiste el peligro de que cedan otros sectores.

“El mercado quedó completamente destruido; no queda nada”, señaló el teniente coronel de los Bomberos Pierre de Bouvier, al describir la magnitud de los daños.

El alcalde del distrito 3 de París, Ariel Weil, también confirmó la gravedad de lo ocurrido. A través de sus redes sociales, sostuvo que el mercado, protegido como monumento histórico, había sido arrasado por las llamas.

Tras el operativo, la principal inquietud de las autoridades se centró en la estabilidad de la estructura que permaneció en pie. La prefectura de Policía alertó sobre el riesgo de nuevos derrumbes , por lo que recomendó evitar el área mientras continúan las evaluaciones.

Weil expresó su alivio porque el incendio no alcanzó a los inmuebles linderos. “Se evitó lo peor. Ningún edificio vecino se vio afectado”, afirmó. También destacó el trabajo de los bomberos y pidió a la población mantenerse alejada de la zona.

Weil expresó su alivio porque el incendio no alcanzó a los inmuebles linderos. “Se evitó lo peor. Ningún edificio vecino se vio afectado”, afirmó. También destacó el trabajo de los bomberos y pidió a la población mantenerse alejada de la zona.

El fuego golpeó además a los comerciantes que trabajaban en el mercado, conocido por sus puestos gastronómicos y sus locales de productos frescos. El alcalde adelantó que buscará reunirse con ellos para coordinar medidas de asistencia durante los próximos meses, mientras se determina el alcance de los daños y las posibilidades de reconstrucción.

“Los comerciantes están muy conmocionados, pero todo se puede reconstruir. Nos salvamos de lo peor”, sostuvo el funcionario en declaraciones al medio Actu París.

Una historia que comenzó en 1615 en París

El Marché des Enfants-Rouges fue creado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, y es considerado el mercado cubierto más antiguo de la capital francesa. Su valor histórico y arquitectónico llevó a que fuera incorporado al registro de monumentos históricos en 1982.

Su nombre, que en español significa “mercado de los Niños Rojos”, está relacionado con un hospital cercano que alojaba huérfanos. Hasta 1772, los niños que vivían allí vestían uniformes rojos, una referencia que terminó identificando al mercado.

A lo largo de los siglos, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Entre sus puestos había restaurantes y locales de comida preparada, queserías, fruterías y floristerías, que conformaban una oferta variada en pleno centro de París.

Su propuesta gastronómica también había alcanzado reconocimiento internacional. Este año, la revista Food & Wine lo ubicó en el quinto puesto de su selección de los doce mejores mercados del mundo para disfrutar de comida callejera, detrás de espacios como Borough Market, en Londres, y el mercado de Chatuchak, en Bangkok.

El incendio representa así un golpe para uno de los espacios históricos y gastronómicos de París. Mientras las autoridades evalúan los daños y el estado de la estructura, la prioridad será garantizar la seguridad del área y determinar cómo asistir a los comerciantes afectados.