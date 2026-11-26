El país enfrenta una escasa regulación en comparación con otros países. Mientras, las autoridades reciben la inversión en estos centros para impulsar el crecimiento económico.

Alrededor del 60% de los centros se ubica en el área metropolitana de Tokio, con una población de aproximadamente 37 millones de personas.

El auge de los centros de datos en Japón se enfrenta a un creciente rechazo entre los residentes urbanos . Diversos testimonios detallaron las consecuencias de las pruebas que se llevan a cabo allí, con efectos en el medio ambiente mientras más de la mitad de estas oficinas se ubica en el centro de Tokio .

En la ciudad de Hong Kong existen dos centros de datos de 31 metros de altura , propiedad de la gestora de activos PAG . Un jubilado identificado como Susumu Goto afirmó: “Cada mañana, al salir a la calle, la vista queda completamente oculta por los edificios. Es agobiante. Ver eso día tras día me afecta mucho mentalmente”, indicó Reuters.

Al menos una vez al mes, las pruebas de los generadores de respaldo emiten humos negros al cielo y el olor a combustible quemado impregna el aire.

La escasa regulación y la estabilidad política convirtieron a Japón en un imán para la inversión en estos centros, incluso cuando otros países impusieron restricciones administrativas al sector. Sin embargo, alrededor del 60% se ubica en el área metropolitana de Tokio , densamente poblada y con una población de aproximadamente 37 millones de personas.

El grupo industrial Japan Data Center Council, así como Tokio y otros gobiernos locales, también elaboró este año directrices de buenas prácticas, dado que los centros de datos se acercaron cada vez más a los hogares.

La escasa regulación y la estabilidad política convirtieron a Japón en un imán para la inversión en estos centros, incluso cuando otros países impusieron restricciones.

En el distrito de Koto, en Tokio, cerca de la bahía de Tokio, la ciudadana Ayano Sasaki se mostró preocupada por lo que sucederá una vez que Empyrion Digital, con sede en Singapur, termine su centro de 51 metros, cuya finalización está prevista para 2029.

Su edificio de apartamentos se encuentra a 3,7 metros del emplazamiento de la instalación proyectada, donde se enterrarán 1,2 millones de litros de petróleo pesado —cantidad suficiente para llenar tres piscinas de 25 metros—. La zona está catalogada como propensa a inundaciones y se encuentra entre las zonas de mayor riesgo sísmico de la capital.

“Es increíble que algo así se pueda construir aquí sin ninguna normativa especial”, aseguró Sasaki, una enfermera de 37 años. Los residentes de Koto presentaron recursos ante Tokio exigiendo normas vinculantes sobre ruido, calor, seguridad energética y la ubicación de centros de datos.

SpaceX recibió luz verde para desplegar hasta un millón de satélites y llevar sus data centers de IA al espacio

Elon Musk consiguió un primer aval regulatorio para avanzar con uno de sus proyectos más ambiciosos: instalar centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el espacio. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) autorizó este miércoles a SpaceX a desplegar y operar una constelación de hasta un millón de satélites destinados a esa actividad.

La decisión representa un avance para los planes de la compañía, aunque llegó en medio de cuestionamientos de Amazon, Viasat y la Sociedad Astronómica Estadounidense. Las objeciones apuntaron principalmente a los riesgos de congestión orbital, la acumulación de basura espacial, las posibles interferencias de radiofrecuencia y el impacto ambiental que podría generar una constelación de semejante magnitud.