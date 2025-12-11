La persona más longeva de España tiene 112 años y es fanática del vino + Seguir en









Teresa Fernández Casado fue reconocida como la persona viva más longeva de España tras la validación oficial de su edad por parte de la organización internacional LongeviQuest.

Teresa Fernández Casado es la persona más longeva de España con tiene 112 años.

Según los estudios científicos sobre longevidad, las mujeres viven más que los hombres en todo el mundo. Una frase que se suele repetir, incluso como chiste. En este contexto, hay un caso que sorprendió a todos: una mujer española con 112 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Teresa Fernández Casado fue reconocida como la persona viva más longeva de España tras la validación oficial de su edad por parte de la organización internacional LongeviQuest. Así, la mujer aseguró haber pasado su vida simplemente cuidando de los suyos sin haberse cuidado en exceso para llegar a esa edad.

La mujer, nacida el 29 julio de 1913, vivió toda su vida en la misma casa, ubicada en Zambroncinos del Páramo, una localidad española perteneciente al municipio de Zotes del Páramo, en la provincia de León.

Teresa Fernández Casado 2 Allí, la señora tuvo siete hijos, seis de ellos están vivos, y dos tienen más de 90 años. De hecho, su hijo Ángel, de 93 años, tiene su propio récord: es el español de mayor edad que aún tiene a su madre. Además, Teresa tiene once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos.

La persona viva más longeva de España El reconocimiento oficial le llegó con una carta enviada directamente a sus hijos, tras el fallecimiento de Angelina Torres Vallbona, quien hasta entonces compartía con Teresa la edad más longeva del país. De esta manera, la organización comunicó la verificación de su edad y el carácter retroactivo del título.

Con este aval, Teresa no solo lidera el ranking nacional, sino que se sitúa entre las diez personas más longevas de Europa y en el puesto número cincuenta del mundo, según los registros que actualiza LongeviQuest. Sus hijos la describen como una mujer de pueblo muy querida por todos los vecinos y a la que el paso del tiempo le fue muy generoso. Sus allegados aseguran que e encuentra bien, que come con apetito y duerme "estupendamente". Le gusta el vino, un pequeño ritual que no quiso abandonar y que forma parte de su vida cotidiana: una copa en las comidas y, en los días especiales, un brindis con un chupito de hierbas rodeada de su familia. Esa costumbre se convirtió en uno de los detalles más comentados de su longevidad. Además, Teresa apenas toma medicación y, de hecho, cuando hace dos años ingresó en el hospital, los médicos no pudieron localizar un historial clínico porque "no lo encontraron".

Temas España